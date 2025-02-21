Україна серед лідерів за споживанням овочів: що їдять у світі

Україна потрапила до трійки країн із найвищим рівнем споживання овочів на душу населення у 2024 році, поступившись лише Китаю та Туреччині. Про це повідомляє EastFruit із посиланням на дані IndexBox, передає УНН.



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За підрахунками експертів, українець у середньому з’їдає 653 кг овочів на рік. Для порівняння, у Китаї цей показник становить 486 кг, а в Туреччині – 353 кг.

Попри високий рівень споживання, світовий ринок овочів пережив перше за сім років зниження – у 2024 році він скоротився на 0,6% до 1519 млн тонн. До цього з 2016 року глобальне споживання лише зростало.

Однак експерти прогнозують, що ця тенденція буде тимчасовою, і вже до 2030 року світовий ринок овочів знову піде вгору.

Очікується, що обсяги продажу зростатимуть у середньому на 2,1% щороку, а в грошовому еквіваленті – на 4,2%.

До кінця 2030 року обсяг ринку, за прогнозами, досягне 1722 млн. тонн, а ринкова вартість - $1758,2 млрд, - йдеться у повідомленні.

Щодо загального споживання, то абсолютним лідером залишається Китай – у 2024 році там з’їли 693 млн тонн овочів, що становить 46% від усього світового обсягу.

На другому місці – Індія (195 млн тонн), а третю позицію посіли США (52 млн тонн). Щоправда, якщо в Китаї та Індії споживання стабільно зростає, то в США воно, навпаки, зменшується.

З фінансової точки зору, найбільший ринок овочів також у Китаї – його вартість оцінюється у $732,6 млрд. На другому місці – Індія ($94,9 млрд), а за нею США. За останні десять років найшвидше дорожчали овочі саме в Китаї, де їхня середньорічна вартість зростала на 3,7%.

Загалом, попри невеликий спад у 2024 році, ринок овочів продовжує рухатися вгору. І хоча Китай та Індія лідирують за загальним обсягом споживання, саме Україна наразі залишається країною, де овочі найбільш популярні у повсякденному раціоні.

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