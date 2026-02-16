$42.990.00
Эксперты призывают выделить глубокий аутизм в отдельный диагноз для обеспечения специфических исследований

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Специалисты призывают выделить глубокий аутизм в отдельный диагноз, чтобы обеспечить надлежащий уход и исследования. Это позволит точнее распределять государственные средства и создавать специализированные жилищные программы.

Эксперты призывают выделить глубокий аутизм в отдельный диагноз для обеспечения специфических исследований

В медицинском сообществе США и среди правозащитников усиливается дискуссия о необходимости введения термина "глубокий аутизм" как официального диагноза. Специалисты отмечают, что из-за чрезмерного расширения понятия расстройства аутистического спектра (РАС) пациенты с наиболее тяжелыми формами заболевания остаются без должного внимания ученых и социальных служб. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Президент Альянса глубокого аутизма Джудит Урситти утверждает, что современная система здравоохранения игнорирует потребности наиболее уязвимой части пациентов. По ее словам, подавляющее большинство клинических испытаний ориентировано на легкие формы аутизма, что делает невозможным разработку эффективных протоколов лечения для людей с когнитивными нарушениями и отсутствием речи. Это создает дефицит медицинского персонала, который был бы специально обучен оказывать помощь при таком уровне сложности.

Корь распространяется в школах Лондона, десятки детей заболели15.02.26, 10:04 • 5300 просмотров

Если у вас нет исследований, у вас не будет лечения. У вас не будет достижимых услуг и поддержки. Есть люди с разным спектром, у которых высокие потребности, но они периодические. Разница с нашей популяцией заключается в том, что они постоянные

– подчеркнула Джудит Урситти.

Влияние широкой диагностики и политического контекста на статистику

Согласно данным Комиссии Ланцета, около четверти всех диагностированных случаев аутизма подпадают под категорию "глубокого". Однако из-за лучшей осведомленности общества общий уровень РАС в США вырос до показателя 1 ребенок на 31, что включает преимущественно легкие случаи.

В Британии тестируют революционную технологию домашней реабилитации после инсульта15.02.26, 03:12 • 8684 просмотра

Ситуация осложняется тем, что на фоне увеличения финансирования исследований со стороны администрации Трампа, чиновники нередко продвигают научно не подтвержденные теории о причинах состояния, что, по мнению экспертов, подпитывает дезинформацию и отвлекает ресурсы от реальной помощи пациентам.

Характеристики глубокого аутизма и будущее терминологии

Термин "глубокий аутизм", предложенный в 2021 году, описывает людей с выраженной интеллектуальной недостаточностью, которые являются невербальными или минимально вербальными.

Выделение этой группы в отдельный диагноз позволит точнее распределять государственные средства на социальные услуги и создавать специализированные жилищные программы. Сейчас сторонники инициативы готовят ходатайство в профильные ведомства относительно официального закрепления этой классификации в медицинских протоколах США.

Оксфордское исследование предупредило об опасности использования ИИ для медицинских советов10.02.26, 03:58 • 3910 просмотров

Степан Гафтко

