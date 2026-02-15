Корь распространяется в школах Лондона, десятки детей заболели
Киев • УНН
Вспышка кори охватила семь школ и детский сад в Энфилде, Лондон. Подтверждено 34 случая, некоторые дети нуждаются в стационарном лечении.
Вспышка кори распространилась на несколько школ на севере Лондона, некоторые дети нуждаются в стационарном лечении, передает УНН со ссылкой на Sky News.
По данным The Sunday Times, более 60 предполагаемых случаев кори было зарегистрировано в семи школах и детском саду в Энфилде.
Агентство по охране здоровья Великобритании (UKHSA) сообщило о 34 подтвержденных случаях кори в Энфилде с 1 января по 9 февраля.
В сообщении, опубликованном в Центре здравоохранения NHS Ordnance Unity Centre For Health, говорится о "быстро распространяющейся вспышке кори в нескольких школах Энфилда".
"Инфекции подтверждены как минимум в семи школах Энфилда и Харингея, и они распространяются", – говорится в сообщении врача.
"Во время этой недавней вспышки кори каждый пятый ребенок был госпитализирован из-за кори, и все они не были полностью вакцинированы. Родители должны убедиться, что их дети имеют все необходимые прививки".
Корь – это высокоинфекционное вирусное заболевание, которое очень легко распространяется среди людей, которые не полностью вакцинированы.
Вирус вызывает симптомы, похожие на простуду, сыпь и пятна во рту.
Хотя многие люди выздоравливают, болезнь может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, воспаление мозга, а в редких случаях – длительная инвалидность или даже смерть.
UKHSA предупредила, что моделирование масштабной вспышки кори в Лондоне может привести к 40 000–160 000 случаев заражения.
Моделирование, опубликованное в отчете под названием "Оценка риска повторной вспышки кори в Великобритании", оценивает, что уровень госпитализации будет колебаться от 20% до 40% в зависимости от возраста.