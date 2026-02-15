$42.990.00
51.030.00
ukenru
08:20 • 24 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 12610 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 25387 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 23223 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 24024 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 21785 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 19258 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 15910 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 15494 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 15348 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Корь распространяется в школах Лондона, десятки детей заболели

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Вспышка кори охватила семь школ и детский сад в Энфилде, Лондон. Подтверждено 34 случая, некоторые дети нуждаются в стационарном лечении.

Корь распространяется в школах Лондона, десятки детей заболели

Вспышка кори распространилась на несколько школ на севере Лондона, некоторые дети нуждаются в стационарном лечении, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По данным The Sunday Times, более 60 предполагаемых случаев кори было зарегистрировано в семи школах и детском саду в Энфилде.

Агентство по охране здоровья Великобритании (UKHSA) сообщило о 34 подтвержденных случаях кори в Энфилде с 1 января по 9 февраля.

В сообщении, опубликованном в Центре здравоохранения NHS Ordnance Unity Centre For Health, говорится о "быстро распространяющейся вспышке кори в нескольких школах Энфилда".

"Инфекции подтверждены как минимум в семи школах Энфилда и Харингея, и они распространяются", – говорится в сообщении врача.

"Во время этой недавней вспышки кори каждый пятый ребенок был госпитализирован из-за кори, и все они не были полностью вакцинированы. Родители должны убедиться, что их дети имеют все необходимые прививки".

Добавим

Корь – это высокоинфекционное вирусное заболевание, которое очень легко распространяется среди людей, которые не полностью вакцинированы.

Вирус вызывает симптомы, похожие на простуду, сыпь и пятна во рту.

Хотя многие люди выздоравливают, болезнь может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, воспаление мозга, а в редких случаях – длительная инвалидность или даже смерть.

UKHSA предупредила, что моделирование масштабной вспышки кори в Лондоне может привести к 40 000–160 000 случаев заражения.

Моделирование, опубликованное в отчете под названием "Оценка риска повторной вспышки кори в Великобритании", оценивает, что уровень госпитализации будет колебаться от 20% до 40% в зависимости от возраста.

Антонина Туманова

ЗдоровьеНовости Мира
Великобритания
Лондон