Кір поширюється у школах Лондона, десятки дітей захворіли
Київ • УНН
Спалах кору охопив сім шкіл та дитячий садок в Енфілді, Лондон. Підтверджено 34 випадки, деякі діти потребують стаціонарного лікування.
Спалах кору поширився на кілька шкіл на півночі Лондона, деякі діти потребують стаціонарного лікування, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
За даними The Sunday Times, понад 60 підозрюваних випадків кору було зареєстровано у семи школах та дитячому садку в Енфілді.
Агентство з охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) повідомило про 34 підтверджені випадки кору в Енфілді з 1 січня по 9 лютого.
У повідомленні, опублікованому в Центрі охорони здоров'я NHS Ordnance Unity Centre For Health, йдеться про "швидко поширюється спалах кору в кількох школах Енфілда".
"Інфекції підтверджено щонайменше у семи школах Енфілда та Харінгея, і вони поширюються", – йдеться в повідомленні лікаря.
"Під час цього нещодавнього спалаху кожна п’ята дитина була госпіталізована через кір, і всі вони не були повністю вакциновані. Батьки повинні переконатися, що їхні діти мають усі необхідні щеплення".
Додамо
Кір – це високоінфекційне вірусне захворювання, яке дуже легко поширюється серед людей, які не повністю вакциновані.
Вірус викликає симптоми, схожі на застуду, висип та плями в роті.
Хоча багато людей одужують, хвороба може призвести до серйозних ускладнень, таких як пневмонія, запалення мозку, а в рідкісних випадках – тривала інвалідність або навіть смерть.
UKHSA попередила, що моделювання масштабного спалаху кору в Лондоні може призвести до 40 000–160 000 випадків зараження.
Моделювання, опубліковане у звіті під назвою "Оцінка ризику повторного спалаху кору у Великій Британії", оцінює, що рівень госпіталізації коливатиметься від 20% до 40% залежно від віку.