Кір поширюється у школах Лондона, десятки дітей захворіли

14 лютого, 19:48 • 12463 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 24983 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 22953 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 23735 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 21569 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 19172 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 15854 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 15476 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 15330 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14758 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
США завдали серії авіаударів по десятках об'єктів "Ісламської держави" в Сирії14 лютого, 22:20 • 4588 перегляди
Суди США винесли понад 4400 рішень про незаконність затримань іммігрантів адміністрацією Трампа14 лютого, 22:39 • 7542 перегляди
Енергетична криза на Кубі змусила організаторів скасувати щорічний фестиваль сигар14 лютого, 23:17 • 3890 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 3728 перегляди
Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика14 лютого, 23:40 • 5820 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 79447 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 128963 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 72122 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 89236 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 129515 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Марк Рютте
Ільхам Алієв
Сполучені Штати Америки
Україна
Женева
Вашингтон
Азербайджан
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 3810 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 16803 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 16190 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 19473 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 43060 перегляди
Кір поширюється у школах Лондона, десятки дітей захворіли

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Спалах кору охопив сім шкіл та дитячий садок в Енфілді, Лондон. Підтверджено 34 випадки, деякі діти потребують стаціонарного лікування.

Кір поширюється у школах Лондона, десятки дітей захворіли

Спалах кору поширився на кілька шкіл на півночі Лондона, деякі діти потребують стаціонарного лікування, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

За даними The Sunday Times, понад 60 підозрюваних випадків кору було зареєстровано у семи школах та дитячому садку в Енфілді.

Агентство з охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) повідомило про 34 підтверджені випадки кору в Енфілді з 1 січня по 9 лютого.

У повідомленні, опублікованому в Центрі охорони здоров'я NHS Ordnance Unity Centre For Health, йдеться про "швидко поширюється спалах кору в кількох школах Енфілда".

"Інфекції підтверджено щонайменше у семи школах Енфілда та Харінгея, і вони поширюються", – йдеться в повідомленні лікаря.

"Під час цього нещодавнього спалаху кожна п’ята дитина була госпіталізована через кір, і всі вони не були повністю вакциновані. Батьки повинні переконатися, що їхні діти мають усі необхідні щеплення".

Додамо

Кір – це високоінфекційне вірусне захворювання, яке дуже легко поширюється серед людей, які не повністю вакциновані.

Вірус викликає симптоми, схожі на застуду, висип та плями в роті.

Хоча багато людей одужують, хвороба може призвести до серйозних ускладнень, таких як пневмонія, запалення мозку, а в рідкісних випадках – тривала інвалідність або навіть смерть.

UKHSA попередила, що моделювання масштабного спалаху кору в Лондоні може призвести до 40 000–160 000 випадків зараження.

Моделювання, опубліковане у звіті під назвою "Оцінка ризику повторного спалаху кору у Великій Британії", оцінює, що рівень госпіталізації коливатиметься від 20% до 40% залежно від віку.

Антоніна Туманова

Здоров'яСвіт
Велика Британія
Лондон