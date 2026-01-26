"Судьбы свободной Беларуси и Украины взаимосвязаны": Зеленский встретился с Тихановской в Вильнюсе

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась в столице Литвы Вильнюсе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в Telegram политика, информирует УНН.

Отмечается, что Тихановская от имени белорусов выразила полную поддержку украинскому народу, борющемуся за свободу, и отметила исключительное личное лидерство Президента Зеленского, а также поблагодарила его за "мощную речь на церемонии чествования повстанцев 1863 года".

Она поблагодарила Президента за поддержку демократической Беларуси и за то, что украинское руководство разделяет белорусов и режим. Тихановская отдельно упомянула белорусских добровольцев, волонтеров и партизан, незаконно осужденных за их солидарность и поддержку Украины, а также белорусов в Украине. Белорусский лидер также отдельно обратила внимание на судьбу пленных белорусских добровольцев

Указывается, что Тихановская поблагодарила Зеленского, а также его команду - в частности, главу Офиса Президента Кирилла Буданова - за принятие последней группы освобожденных политзаключенных. Стороны обсудили процесс освобождения, следующие шаги и готовность Украины оказывать аналогичную поддержку в будущем.

Тихановская и Зеленский также обсудили политику санкций, совместную стратегию с европейскими и американскими партнерами, привлечение Лукашенко и его помощников к ответственности, в частности за похищение украинских детей