25 января, 18:28
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 19328 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
25 января, 16:17 • 18121 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 17350 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 16275 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 15506 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 15126 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 15955 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 26928 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 45324 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
"Судьбы свободной Беларуси и Украины взаимосвязаны": Зеленский встретился с Тихановской в Вильнюсе

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Они обсудили поддержку Украины, освобождение политзаключенных и общую стратегию по санкциям.

"Судьбы свободной Беларуси и Украины взаимосвязаны": Зеленский встретился с Тихановской в Вильнюсе

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась в столице Литвы Вильнюсе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в Telegram политика, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что Тихановская от имени белорусов выразила полную поддержку украинскому народу, борющемуся за свободу, и отметила исключительное личное лидерство Президента Зеленского, а также поблагодарила его за "мощную речь на церемонии чествования повстанцев 1863 года".

Она поблагодарила Президента за поддержку демократической Беларуси и за то, что украинское руководство разделяет белорусов и режим. Тихановская отдельно упомянула белорусских добровольцев, волонтеров и партизан, незаконно осужденных за их солидарность и поддержку Украины, а также белорусов в Украине. Белорусский лидер также отдельно обратила внимание на судьбу пленных белорусских добровольцев

- говорится в сообщении.

Указывается, что Тихановская поблагодарила Зеленского, а также его команду - в частности, главу Офиса Президента Кирилла Буданова - за принятие последней группы освобожденных политзаключенных. Стороны обсудили процесс освобождения, следующие шаги и готовность Украины оказывать аналогичную поддержку в будущем.

Тихановская и Зеленский также обсудили политику санкций, совместную стратегию с европейскими и американскими партнерами, привлечение Лукашенко и его помощников к ответственности, в частности за похищение украинских детей

- отмечается в Telegram белорусской оппозиционерки.

Согласно сообщению, Тихановская предложила назначить специального посланника по вопросам Беларуси, так же, как это сделали многие другие демократические страны, а также более тесное сотрудничество с Миссией демократических сил в Киеве.

Они также обсудили визит Тихановской в Украину: Президент Зеленский пригласил Тихановскую посетить Киев. Тихановская подчеркнула, что судьбы свободной Беларуси и Украины взаимосвязаны

- говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси. Он также подчеркнул, что зависимость Беларуси от Москвы стала опаснее для всех.

Вадим Хлюдзинский

Политика
Санкции
Война в Украине
Беларусь
Вильнюс
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина
Киев