"Судьбы свободной Беларуси и Украины взаимосвязаны": Зеленский встретился с Тихановской в Вильнюсе
Киев • УНН
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Они обсудили поддержку Украины, освобождение политзаключенных и общую стратегию по санкциям.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась в столице Литвы Вильнюсе с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в Telegram политика, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что Тихановская от имени белорусов выразила полную поддержку украинскому народу, борющемуся за свободу, и отметила исключительное личное лидерство Президента Зеленского, а также поблагодарила его за "мощную речь на церемонии чествования повстанцев 1863 года".
Она поблагодарила Президента за поддержку демократической Беларуси и за то, что украинское руководство разделяет белорусов и режим. Тихановская отдельно упомянула белорусских добровольцев, волонтеров и партизан, незаконно осужденных за их солидарность и поддержку Украины, а также белорусов в Украине. Белорусский лидер также отдельно обратила внимание на судьбу пленных белорусских добровольцев
Указывается, что Тихановская поблагодарила Зеленского, а также его команду - в частности, главу Офиса Президента Кирилла Буданова - за принятие последней группы освобожденных политзаключенных. Стороны обсудили процесс освобождения, следующие шаги и готовность Украины оказывать аналогичную поддержку в будущем.
Тихановская и Зеленский также обсудили политику санкций, совместную стратегию с европейскими и американскими партнерами, привлечение Лукашенко и его помощников к ответственности, в частности за похищение украинских детей
Согласно сообщению, Тихановская предложила назначить специального посланника по вопросам Беларуси, так же, как это сделали многие другие демократические страны, а также более тесное сотрудничество с Миссией демократических сил в Киеве.
Они также обсудили визит Тихановской в Украину: Президент Зеленский пригласил Тихановскую посетить Киев. Тихановская подчеркнула, что судьбы свободной Беларуси и Украины взаимосвязаны
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси. Он также подчеркнул, что зависимость Беларуси от Москвы стала опаснее для всех.
