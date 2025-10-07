Литва зменшує рівень охорони лідерки білоруської опозиції Тихановської - МЗС
Литва знижує рівень фізичної охорони білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, передаючи її захист Бюро кримінальної поліції. Це рішення, що набуло чинності з 1 жовтня, ухвалене на основі оцінки ризиків та дозволить переглянути витрати на безпеку, які раніше сягали мільйона євро на рік.
Влада Литви вирішила знизити рівень фізичної охорони білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, яка живе у Вільнюсі. Про це в інтерв'ю LRT повідомив міністр закордонних справ країни Кястутис Будріс, пише УНН.
Деталі
Рішення про зміну рівня захисту Тихановської ухвалене на основі оцінки ситуації з безпекою та аналізу ризиків. За словами міністра Будріса, про це рішення були поінформовані сама Світлана та її офіс, а також він особисто обговорював це з нею.
Деталі щодо конкретних змін у рівні охорони не розкриваються. Відомо лише, що замість Служби охорони керівництва Литви її тепер буде забезпечувати Бюро кримінальної поліції, яке відповідає за захист свідків і потерпілих. Перехід на новий формат почався з 1 жовтня.
Довідково
З моменту приїзду Тихановської до Литви у 2020 році їй надавали цілодобову охорону як у межах країни, так і за її межами.
За даними LRT, забезпечення безпеки, включно з автомобілями супроводу, утриманням житла та користуванням VIP-терміналами в аеропортах, обходилося литовському бюджету приблизно в один мільйон євро на рік.
Нове рішення може означати перегляд частини цих витрат та зміну формату захисту, проте остаточні подробиці наразі не оприлюднені.
