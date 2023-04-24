Свобода для України означає свободу для білорусі - Тіхановська
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що доля України переплетено з долею її власної країни, передає УНН з посиланням на dpa.
Цитата
«Без вільної України не буде вільної білорусі, а без вільної білорусі не буде безпечної України», - заявила вона у понеділок на заході у Берліні.
Вона сказала, що пишається тим, що сотні білоруських добровольців воюють в Україні. За її словами, щонайменше 18 добровольців із союзної росії білорусі загинули, захищаючи Україну. Тим часом, боротьба триває і в їхній рідній країні, де багато активістів приєдналися до опозиційного руху, сказала Тіхановська.
«Лише 2022 року білоруські залізничні партизани здійснили 80 диверсій з метою зупинити російські війська».
Ці білоруси, за її словами, довели, що вони підтримують Україну і не підтримують війну. «От чому важливо розрізняти режим лукашенка, який підтримує геноцидну війну росії, та білоруський народ, який разом із українцями чинить опір войовничій імперії», - сказала Тіхановська.
Вона додала, що знає, що у Німеччині точаться дискусії про те, як допомогти Україні, і що вона вважає, що Україна має отримати все необхідне для перемоги у цій війні. "Вільна білорусь - одна з таких основних вимог", - сказала Тихановська.
Контекст
лукашенко перебуває при владі понад чверть століття, і його називають «останнім диктатором Європи».
ЄС перестав визнавати його головою держави після виборів 2020 року, які багато хто вважав сфальшованими. Послідуючі протести були жорстоко придушені.
Багато хто бачив у Тихановській переможницю президентських виборів у серпні 2020 року. Вона живе в еміграції, засуджена заочно до 15 років позбавлення волі.
Після голосування лукашенко залежить від путіна, а російські війська використали білорусь для розгортання війни в Україні.