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Свобода для Украины означает свободу для беларуси - Тихановская

Киев • УНН

 • 398647 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что судьба Украины переплетена с судьбой ее собственной страны, передает УНН со ссылкой на dpa.

Цитата

«Без свободной Украины не будет свободной беларуси, а без свободной беларуси не будет безопасной Украины», - заявила она в понедельник на мероприятии в Берлине.

Она сказала, что гордится тем, что сотни белорусских добровольцев воюют в Украине. По ее словам, по меньшей мере 18 добровольцев из союзной россии беларуси погибли, защищая Украину. Между тем, борьба продолжается и в их родной стране, где многие активисты присоединились к оппозиционному движению, сказала Тихановская.

«Только в 2022 году белорусские железнодорожные партизаны совершили 80 диверсий с целью остановить российские войска».

Эти белорусы, по ее словам, доказали, что они поддерживают Украину и не поддерживают войну. «Вот почему важно различать режим лукашенко, который поддерживает геноцидную войну россии, и белорусский народ, который вместе с украинцами сопротивляется воинственной империи», - сказала Тихановская.

Она добавила, что знает, что в Германии ведутся дискуссии о том, как помочь Украине, и что она считает, что Украина должна получить все необходимое для победы в этой войне. "Свободная беларусь - одно из таких основных требований", - сказала Тихановская.

Контекст

лукашенко находится у власти более четверти века, и его называют «последним диктатором Европы».

ЕС перестал признавать его главой государства после выборов 2020 года, которые многие считали сфальсифицированными. Последовавшие протесты были жестоко подавлены.

Многие видели в Тихановской победительницу президентских выборов в августе 2020 года. Она живет в эмиграции, приговоренная заочно к 15 годам лишения свободы.

После голосования лукашенко зависит от путина, а российские войска использовали беларусь для развертывания войны в Украине.

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