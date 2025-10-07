Литва снижает уровень охраны лидера белорусской оппозиции Тихановской - МИД
Литва снижает уровень физической охраны белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, передавая ее защиту Бюро криминальной полиции. Это решение, вступившее в силу с 1 октября, принято на основе оценки рисков и позволит пересмотреть расходы на безопасность, которые ранее достигали миллиона евро в год.
Власти Литвы решили снизить уровень физической охраны белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, проживающей в Вильнюсе. Об этом в интервью LRT сообщил министр иностранных дел страны Кястутис Будрис, пишет УНН.
Решение об изменении уровня защиты Тихановской принято на основе оценки ситуации с безопасностью и анализа рисков. По словам министра Будриса, об этом решении были проинформированы сама Светлана и ее офис, а также он лично обсуждал это с ней.
Детали относительно конкретных изменений в уровне охраны не раскрываются. Известно лишь, что вместо Службы охраны руководства Литвы ее теперь будет обеспечивать Бюро криминальной полиции, которое отвечает за защиту свидетелей и потерпевших. Переход на новый формат начался с 1 октября.
С момента приезда Тихановской в Литву в 2020 году ей предоставляли круглосуточную охрану как в пределах страны, так и за ее пределами.
По данным LRT, обеспечение безопасности, включая автомобили сопровождения, содержание жилья и пользование VIP-терминалами в аэропортах, обходилось литовскому бюджету примерно в один миллион евро в год.
Новое решение может означать пересмотр части этих расходов и изменение формата защиты, однако окончательные подробности пока не обнародованы.
