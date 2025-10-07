$41.340.11
Литва снижает уровень охраны лидера белорусской оппозиции Тихановской - МИД

Киев • УНН

 • 998 просмотра

Литва снижает уровень физической охраны белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, передавая ее защиту Бюро криминальной полиции. Это решение, вступившее в силу с 1 октября, принято на основе оценки рисков и позволит пересмотреть расходы на безопасность, которые ранее достигали миллиона евро в год.

Литва снижает уровень охраны лидера белорусской оппозиции Тихановской - МИД

Власти Литвы решили снизить уровень физической охраны белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, проживающей в Вильнюсе. Об этом в интервью LRT сообщил министр иностранных дел страны Кястутис Будрис, пишет УНН.

Подробности

Решение об изменении уровня защиты Тихановской принято на основе оценки ситуации с безопасностью и анализа рисков. По словам министра Будриса, об этом решении были проинформированы сама Светлана и ее офис, а также он лично обсуждал это с ней.

Свобода для Украины означает свободу для беларуси - Тихановская24.04.23, 21:10 • 398716 просмотров

Детали относительно конкретных изменений в уровне охраны не раскрываются. Известно лишь, что вместо Службы охраны руководства Литвы ее теперь будет обеспечивать Бюро криминальной полиции, которое отвечает за защиту свидетелей и потерпевших. Переход на новый формат начался с 1 октября.

Справка

С момента приезда Тихановской в Литву в 2020 году ей предоставляли круглосуточную охрану как в пределах страны, так и за ее пределами.

По данным LRT, обеспечение безопасности, включая автомобили сопровождения, содержание жилья и пользование VIP-терминалами в аэропортах, обходилось литовскому бюджету примерно в один миллион евро в год.

Новое решение может означать пересмотр части этих расходов и изменение формата защиты, однако окончательные подробности пока не обнародованы.

Тихановская: ядерное оружие рф в Беларуси - нарушение конституции страны25.03.23, 23:18 • 563280 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Вильнюс
Литва