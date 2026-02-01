Тихановская переносит штаб-квартиру своей партии из Вильнюса в Варшаву

$42.850.00
51.240.00
ukenru
31 января, 17:53 • 14406 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 27451 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 20143 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 20648 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 18809 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 13397 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 12172 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 6796 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 11550 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 18986 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
4м/с
84%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Биткойн обвалился ниже 80 000 долларов: крипторынок охватила волна распродаж31 января, 18:41 • 6728 просмотра
Цыганская община Венгрии вышла на протест против заявлений соратника ОрбанаPhoto31 января, 19:23 • 8832 просмотра
Польша закрыла воздушное пространство из-за объектов, приближавшихся из Беларуси31 января, 20:24 • 5588 просмотра
"Неофашистское правое крыло США": Куба объявила чрезвычайное положениеPhoto22:33 • 15479 просмотра
У путина сужается "окно" для мирного соглашения из-за растущего бюджетного дефицита - Bloomberg00:17 • 4978 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 34829 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 64460 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 44523 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 49736 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 52210 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Илон Маск
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Румыния
Иран
Реклама
УНН Lite
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 15506 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 22465 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 26062 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 26699 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 25053 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Холм
SpaceX Starship

Тихановская переносит штаб-квартиру своей партии из Вильнюса в Варшаву

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переносит штаб-квартиру партии "Свободная Беларусь" из Вильнюса в Варшаву из-за угрозы безопасности. Часть сотрудников останется в Вильнюсе, тем временем Польша "поддерживает стремление белорусов к демократии".

Тихановская переносит штаб-квартиру своей партии из Вильнюса в Варшаву

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переносит штаб-квартиру партии "Свободная Беларусь" из Вильнюса в Варшаву. Об этом сообщает Rzeczpospolita, информирует УНН.

Детали

По словам политика, такое решение связано с изменением уровня безопасности в Литве, что стало угрозой для нее и сотрудников ее команды.

Я очень благодарна Литве за поддержку, но вынуждена искать альтернативные решения для безопасности нашего офиса

– сказала Тихановская.

Она уточнила, что новую штаб-квартиру планируют разместить в Варшаве, при этом часть сотрудников останется в Вильнюсе.

Польша преодолела сложный путь к независимости, и чувство солидарности с теми, кто еще идет этим путем, не исчезло. Более того, стремление белорусов к демократии пользуется межпартийной поддержкой

- подчеркнула Тихановская.

Она добавила, что диктаторская власть Беларуси, действующая совместно с Россией, представляет опасность не только для белорусов, но и для безопасности Европы, в частности Польши.

Напомним

25 января лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Они обсудили поддержку Украины, освобождение политзаключенных и совместную стратегию по санкциям.

Литва снижает уровень охраны лидера белорусской оппозиции Тихановской - МИД07.10.25, 16:07 • 3893 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Вильнюс
Варшава
Литва
Европа
Владимир Зеленский
Украина
Польша