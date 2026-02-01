Тихановская переносит штаб-квартиру своей партии из Вильнюса в Варшаву
Киев • УНН
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переносит штаб-квартиру партии "Свободная Беларусь" из Вильнюса в Варшаву из-за угрозы безопасности. Часть сотрудников останется в Вильнюсе, тем временем Польша "поддерживает стремление белорусов к демократии".
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переносит штаб-квартиру партии "Свободная Беларусь" из Вильнюса в Варшаву. Об этом сообщает Rzeczpospolita, информирует УНН.
Детали
По словам политика, такое решение связано с изменением уровня безопасности в Литве, что стало угрозой для нее и сотрудников ее команды.
Я очень благодарна Литве за поддержку, но вынуждена искать альтернативные решения для безопасности нашего офиса
Она уточнила, что новую штаб-квартиру планируют разместить в Варшаве, при этом часть сотрудников останется в Вильнюсе.
Польша преодолела сложный путь к независимости, и чувство солидарности с теми, кто еще идет этим путем, не исчезло. Более того, стремление белорусов к демократии пользуется межпартийной поддержкой
Она добавила, что диктаторская власть Беларуси, действующая совместно с Россией, представляет опасность не только для белорусов, но и для безопасности Европы, в частности Польши.
Напомним
25 января лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Они обсудили поддержку Украины, освобождение политзаключенных и совместную стратегию по санкциям.
