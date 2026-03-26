Иран наращивает оборону острова Харг для защиты от потенциальной наземной операции США - СМИ

Иран в последние недели устраивал ловушки и перебрасывал дополнительный военный персонал и средства противовоздушной обороны на остров Харг, готовясь к возможной операции США с целью взятия острова под контроль, со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с отчетами американской разведки по этому вопросу, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Администрация Трампа рассматривала возможность использования американских войск для захвата крошечного острова на северо-востоке Персидского залива — экономического спасательного круга для Ирана, который обрабатывает примерно 90% экспорта нефти страны — как рычаг давления на иранцев, чтобы заставить их вновь открыть Ормузский пролив, сообщает CNN.

Но американские чиновники и военные эксперты говорят, что такая наземная операция будет связана со значительными рисками, включая большое количество жертв для США. "Остров имеет многоуровневую оборону, и иранцы в последние недели переместили туда дополнительные переносные управляемые ракетные системы класса "земля-воздух", известные как ПЗРК", сообщили источники.

"Иран также устанавливает ловушки, включая противопехотные и противотанковые мины, вокруг острова", сообщили источники, "в частности на береговой линии, где американские войска могли бы осуществить морскую высадку, если президент Дональд Трамп начнет наземную операцию".

Некоторые союзники президента США задают серьезные вопросы относительно необходимости попробовать такую операцию, поскольку успешный захват острова сам по себе не решит проблемы, связанные с Ормузским проливом и удушающей хваткой Ирана на мировом энергетическом рынке, добавил источник.

Центральное командование США отказалось комментировать действия Ирана в отношении Харга.

Израильский источник заявил, что существует обеспокоенность, что взятие под контроль Харга приведет к атакам иранских беспилотников и переносных ракетных комплексов, что приведет к жертвам в американских войсках. "Есть надежда, что они не будут рисковать и вместо этого будут обстреливать нефтяные месторождения, но нет никакой возможности узнать", – сказал этот источник.

Спикер парламента Ирана в среду предостерег "врагов" страны от попыток оккупировать любые иранские острова.

"Согласно некоторым данным, враги Ирана, при поддержке одной из стран региона, готовятся оккупировать один из иранских островов, - написал Мохаммад-Багер Галибаф в X. - Все перемещения противника находятся под полным наблюдением наших вооруженных сил. Если они выйдут за пределы, вся жизненно важная инфраструктура этой страны региона без ограничений станет объектом неустанных атак".

Ранее в среду Галибаф заявил: "Мы внимательно следим за всеми перемещениями США в регионе, особенно за развертыванием войск".

Остров Харг примерно в три раза меньше Манхэттена, а это означает, что США должны будут развернуть мощные десантные силы для захвата острова, если они продолжат такую операцию, сообщил CNN человек, знакомый с военным планированием США. Он расположен на самом северном конце Персидского залива, дальше от Ормузского пролива, но критически близко к иранским нефтяным объектам.

Два экспедиционных подразделения морской пехоты, специализирующиеся на десантных операциях быстрого реагирования, рейдах и штурмовых операциях с десантных кораблей ВМС, недавно были развернуты на Ближнем Востоке. Эти подразделения включают несколько тысяч морских пехотинцев, а также десантные корабли, авиационные средства и десантные суда. По словам источников, "они, скорее всего, будут задействованы в операции по захвату Харга". Также ожидается, что в ближайшие дни в регион будет развернуто примерно 1000 американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии армии.

В то же время Reuters со ссылкой на источники отмечает, что Пентагон планирует направить тысячи десантников в Персидский залив, чтобы дать Трампу больше возможностей для приказа о наземном наступлении, в дополнение к двум контингентам морских пехотинцев, которые уже направляются туда. Первый подразделение морской пехоты на борту огромного десантного корабля может прибыть к концу месяца.

Иран может открыть новый фронт в устье Красного моря, если будут совершены атаки на его территорию, сообщило в среду иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim со ссылкой на неназванный военный источник. Источник заявил, что Иран способен представлять "реальную угрозу" в Баб-эль-Мандебском проливе, расположенном между Йеменом и Джибути.

Еще один человек, знакомый с военным планированием США, сообщил CNN, что Центральное командование США почти постоянно и непрерывно наблюдает за островом Харг сверху, поэтому военные смогли увидеть как физические изменения, так и изменения окружающей среды в районах, где, похоже, были устроены ловушки.

Американские войска все еще будут уязвимы для атак иранских баллистических ракет и беспилотников, учитывая близость острова к иранскому побережью, и чиновники Трампа все еще пытаются понять, стоит ли риска наземная миссия, сообщает источник, знакомый с внутренними обсуждениями администрации по этому вопросу.

США сохраняют планы быстро уничтожить конфиденциальную информацию и инфраструктуру, если американские объекты и военные посты за рубежом будут захвачены, сообщил источник CNN, знакомый с ситуацией. По словам источника, вполне логично, что Иран может иметь аналогичные планы.

Союзники стран Персидского залива также приватно призывают администрацию Трампа не продолжать войну, размещая войска на земле для оккупации острова Харг или вывоза высокообогащенного урана Ирана с ядерного объекта, который ранее был разбомблен американской авиацией, сообщил высокопоставленный чиновник стран Персидского залива. Обеспокоенность заключается в том, что оккупация острова Харг американскими войсками приведет к большим потерям, что, вероятно, спровоцирует иранские ответные меры против инфраструктуры стран Персидского залива и продолжит конфликт, сказал высокопоставленный чиновник стран Персидского залива.

Вместо этого страны Персидского залива давят на американских чиновников относительно необходимости ликвидировать программу баллистических ракет Ирана до окончания конфликта, с чем согласны американские чиновники. В последние дни Пентагон сообщил странам Персидского залива о том, что значительная часть баллистических и крылатых ракетных мощностей Ирана уничтожена, и что США близки к завершению выполнения списка целей, не уточняя сроков, сказал чиновник.

Адмирал в отставке Джеймс Ставридис, бывший Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО, который сейчас работает военным аналитиком CNN, сказал, что один из возможных способов давления на иранцев - это рассмотреть возможность блокады Харга на шельфе, что сделает невозможным экспорт нефти. "Это можно сделать без фактической высадки войск на берег", - сказал он.

