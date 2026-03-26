Іран нарощує оборону острова Харг для захисту від потенційної наземної операції США - ЗМІ

Іран останніми тижнями влаштовував пастки та переміщував додатковий військовий персонал і засоби протиповітряної оборони на острів Харг, готуючись до можливої ​​операції США з метою взяття острова під контроль, з посиланням на численні джерела, знайомі зі звітами американської розвідки з цього питання, повідомляє CNN, пише УНН.

Адміністрація Трампа розглядала можливість використання американських військ для захоплення крихітного острова на північному сході Перської затоки - економічного рятівного кола для Ірану, яке обробляє приблизно 90% експорту нафти країни - як важіль тиску на іранців, щоб змусити їх знову відкрити Ормузьку протоку, повідомляє CNN.

Але американські чиновники та військові експерти кажуть, що така наземна операція буде пов'язана зі значними ризиками, включаючи велику кількість жертв для США. "Острів має багаторівневу оборону, і іранці останніми тижнями перемістили туди додаткові переносні керовані ракетні системи класу "земля-повітря", відомі як ПЗРК", повідомили джерела.

"Іран також встановлює пастки, включаючи протипіхотні та протитанкові міни, навколо острова", повідомили джерела, "зокрема на береговій лінії, де американські війська могли б здійснити морську висадку, якщо президент Дональд Трамп розпочне наземну операцію".

Деякі союзники президента США ставлять серйозні питання щодо необхідності спробувати таку операцію, оскільки успішне захоплення острова саме по собі не вирішить проблеми, пов'язані з Ормузькою протокою та задушливою хваткою Ірану на світовому енергетичному ринку, додало джерело.

Центральне командування США відмовилося коментувати дії Ірану щодо Харга.

Ізраїльське джерело заявило, що існує занепокоєння, що взяття під контроль Харга призведе до атак іранських безпілотників та переносних ракетних комплексів, що призведе до жертв у американських військах. "Є надія, що вони не ризикуватимуть і натомість обстрілюватимуть нафтові родовища, але немає жодної можливості дізнатися", – сказало це джерело.

Спікер парламенту Ірану в середу застеріг "ворогів" країни від спроб окупувати будь-які іранські острови.

"Згідно з деякими даними, вороги Ірану, за підтримки однієї з країн регіону, готуються окупувати один з іранських островів, - написав Мохаммад-Багер Галібаф у X. - Усі переміщення противника перебувають під повним наглядом наших збройних сил. Якщо вони вийдуть за межі, уся життєво важлива інфраструктура цієї країни регіону без обмежень стане об’єктом невпинних атак".

Раніше в середу Галібаф заявив: "Ми уважно стежимо за всіма переміщеннями США в регіоні, особливо за розгортанням військ".

Острів Харг приблизно втричі менший за розмір Мангеттена, а це означає, що США повинні будуть розгорнути потужні десантні сили для захоплення острова, якщо вони продовжать таку операцію, повідомила CNN людина, знайома з військовим плануванням США. Він розташований на самому північному кінці Перської затоки, далі від Ормузької протоки, але критично близько до іранських нафтових об’єктів.

Два експедиційні підрозділи морської піхоти, що спеціалізуються на десантних операціях швидкого реагування, рейдах та штурмових операціях з десантних кораблів ВМС, нещодавно були розгорнуті на Близькому Сході. Ці підрозділи включають кілька тисяч морських піхотинців, а також десантні кораблі, авіаційні засоби та десантні судна. За словами джерел, "вони, найімовірніше, будуть залучені до операції зі захоплення Харга". Також очікується, що найближчими днями до регіону буде розгорнуто приблизно 1000 американських солдатів з 82-ї повітряно-десантної дивізії армії.

Водночас Reuters з посиланням на джерела зазначає, що Пентагон планує направити тисячі десантників до Перської затоки, щоб дати Трампу більше можливостей для наказу про наземний наступ, на додаток до двох контингентів морських піхотинців, які вже прямують туди. Перший підрозділ морської піхоти на борту величезного десантного корабля може прибути до кінця місяця.

Іран може відкрити новий фронт у гирлі Червоного моря, якщо буде скоєно атаки на його територію, повідомило в середу іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim із посиланням на неназване військове джерело. Джерело заявило, що Іран здатний представляти "реальну загрозу" в Баб-ель-Мандебській протоці, розташованій між Єменом та Джібуті.

Ще одна людина, знайома з військовим плануванням США, повідомила CNN, що Центральне командування США майже постійно та безперервно спостерігає за островом Харг згори, тому військові змогли побачити як фізичні зміни, так і зміни навколишнього середовища в районах, де, схоже, були влаштовані пастки.

Американські війська все ще будуть вразливими до атак іранських балістичних ракет та безпілотників, враховуючи близькість острова до іранського узбережжя, і чиновники Трампа все ще намагаються зрозуміти, чи варта ризику наземна місія, повідомляє джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями адміністрації з цього питання.

США зберігають плани швидко знищити конфіденційну інформацію та інфраструктуру, якщо американські об'єкти та військові пости за кордоном будуть захоплені, повідомило джерело CNN, знайоме з ситуацією. За словами джерела, цілком логічно, що Іран може мати аналогічні плани.

Союзники країн Перської затоки також приватно закликають адміністрацію Трампа не продовжувати війну, розміщуючи війська на землі для окупації острова Харг або вивезення високозбагаченого урану Ірану з ядерного об'єкта, який раніше був розбомблений американською авіацією, повідомив високопосадовець країн Перської затоки. Занепокоєння полягає в тому, що окупація острова Харг американськими військами призведе до великих втрат, що, ймовірно, спровокує іранські заходи у відповідь проти інфраструктури країн Перської затоки та продовжить конфлікт, сказав високопосадовець країн Перської затоки.

Натомість країни Перської затоки тиснуть на американських чиновників щодо необхідності ліквідувати програму балістичних ракет Ірану до закінчення конфлікту, з чим погоджуються американські чиновники. Останніми днями Пентагон повідомив країни Перської затоки про те, що значна частина балістичних та крилатих ракетних потужностей Ірану знищена, і що США близькі до завершення виконання списку цілей, не уточнюючи термінів, сказав чиновник.

Адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, колишній Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО, який зараз працює військовим аналітиком CNN, сказав, що один із можливих способів тиску на іранців - це розглянути можливість блокади Харга на шельфі, що унеможливить експорт нафти. "Це можна зробити без фактичного висадження військ на берег", - сказав він.

