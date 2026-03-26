Пентагон готується до масованого "фінального удару" війни з Іраном - Axios назвало чотири варіанти для Трампа

Пентагон розробляє військові варіанти "фінального удару" в Ірані, які можуть включати використання наземних військ та масштабну бомбардувальну кампанію, з посиланням на двох американських офіційних осіб та два обізнані джерела повідомляє Axios, перелічивши чотири варіанти, пише УНН.

Деталі

"Драматична військова ескалація стане вірогіднішою, якщо не буде досягнуто прогресу в дипломатичних переговорах і, зокрема, якщо Ормузька протока залишиться закритою", - ідеться у публікації.

Деякі американські чиновники вважають, що нищівна демонстрація сили для завершення бойових дій створить більше важелів впливу в мирних переговорах або просто дасть Трампу щось, на що можна вказати та оголосити перемогу, пише видання.

Іран, як зазначає видання, також має право голосу в тому, як закінчиться війна, і багато з обговорюваних сценаріїв ризикують продовжити та загострити боротьбу, а не довести її до драматичного завершення.

В інтерв'ю Axios чиновники та джерела, знайомі з внутрішніми дискусіями, описують чотири основні варіанти "фінального удару", з яких Трамп може вибрати:

"вторгнення або блокування острова Харг, головного центру експорту нафти Ірану";

"вторгнення на Ларак, острів, який допомагає Ірану зміцнити свій контроль над Ормузькою протокою". На цьому стратегічному форпості розташовані іранські бункери, ударні кораблі, які можуть підривати вантажні судна, та радари, що відстежують пересування в протоці;

"захоплення стратегічного острова Абу-Муса та двох менших островів, які розташовані поблизу західного входу до протоки та контролюються Іраном, але на які також претендують ОАЕ";

"блокування або захоплення суден, що експортують іранську нафту, на східній стороні Ормузької протоки".

Американські військові, як повідомляється, "також підготували плани наземних операцій глибоко всередині Ірану для забезпечення безпеки високозбагаченого урану, захованого на ядерних об'єктах".

"Замість проведення такої складної та ризикованої операції, США могли б натомість завдати масштабних авіаударів по об'єктах, щоб спробувати перешкодити Ірану отримати доступ до цього матеріалу", вказує при цьому видання.

"Трамп ще не ухвалив рішення щодо реалізації будь-якого з цих сценаріїв, а чиновники Білого дому називають будь-які потенційні наземні операції "гіпотетичними"", - сказано у публікації.

Але джерела кажуть, що "він готовий до ескалації, якщо переговори з Іраном не дадуть відчутних результатів найближчим часом".

Трамп, як вказано, може спочатку реалізувати свою погрозу бомбардувати електростанції та енергетичні об'єкти в Ірані, за що Тегеран погрожував масованими ударами по всій Перській затоці.

Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт попередила Іран у середу, що Трамп готовий завдати удару "сильнішого, ніж будь-коли раніше", якщо не вдасться досягти угоди.

"Президент не блефує, і він готовий розв'язати пекло. Іран не повинен знову помилятися... будь-яке насильство після цього буде тому, що іранський режим... відмовляється укладати угоду", – сказала Лівітт.

Очікується, що в найближчі дні та тижні на Близький Схід прибуде більше підкріплень, включаючи кілька ескадрилей винищувачів та тисячі військовослужбовців. Один експедиційний підрозділ морської піхоти прибуде цього тижня, а інший зараз розгортається. Командний склад 82-ї повітряно-десантної дивізії отримав завдання розгорнути на Близькому Сході з піхотною бригадою, що складається з кількох тисяч військовослужбовців, пише видання.

Іранські чиновники заявили, що не довіряють переговорним зусиллям Трампа та розглядають це як хитрощі для проведення підступних атак.

Спікер парламенту Мохаммад-Багер Галібаф написав у середу у X, що іранська розвідка припускає, що "вороги Ірану, за підтримки країни в регіоні, готують операцію з окупації одного з островів Ірану".

Галібаф, імовірно, натякав на ОАЕ та їхні претензії на Абу-Мусу, зазначає видання.

"Усі переміщення ворога перебувають під наглядом наших збройних сил. Якщо вони вживуть будь-яких дій, вся життєво важлива інфраструктура цієї країни регіону буде ціллю без обмежень для невпинних атак", – додав він.

Джерело, яке бере участь у зусиллях щодо початку переговорів між США та Іраном, заявило, що Пакистан, Єгипет та Туреччина все ще намагаються організувати зустріч між сторонами.

Джерело повідомило, що хоча Іран відхилив початковий список вимог США, він не виключає можливості переговорів загалом.

"Але проблема полягає в недовірі. Командири КВІР дуже скептично налаштовані, - сказало джерело, маючи на увазі потужні іранські військові сили. - Але посередники не здаються".