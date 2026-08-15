США направляють авіаносець USS George Washington на Близький Схід після проблем з Abraham Lincoln

$44.7051.55
ukenru
Ексклюзив
14:03 • 19480 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
12:05 • 24623 перегляди
Укусила бджола: як відрізнити звичайний набряк від алергічної реакції та коли потрібна допомога
10:55 • 25061 перегляди
Європа працює над власним форматом переговорів про мир в Україні на тлі побоювань через Трампа - NYT
15 серпня, 10:00 • 23643 перегляди
У Києві попрощалися з родиною, яка загинула через удар рф у ПухівціPhoto
15 серпня, 09:31 • 32250 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення
15 серпня, 08:52 • 20355 перегляди
Зеленський підтвердив ураження за допомогою "Фламінго" підприємства "роскосмосу" і не тількиVideo
15 серпня, 07:20 • 34099 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна
14 серпня, 20:59 • 100579 перегляди
Війська рф вийшли з Дніпропетровської області - Комітет офіцерів росіїPhoto
14 серпня, 19:13 • 61520 перегляди
"З поверненням, полковнику!" - у Києві попрощалися з Євгеном КоновальцемVideo
14 серпня, 17:29 • 37473 перегляди
Україна запровадила санкції проти причетних до незаконного вивезення зерна - Зеленський підписав указ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2м/с
34%
748мм
Популярнi новини
Лісова пожежа в Хорватії забрала життя людини, близько 40 пораненоPhotoVideo15 серпня, 06:39 • 4698 перегляди
Сеул закликав до діалогу з КНДР щодо остаточного завершення Корейської війни15 серпня, 06:56 • 5742 перегляди
Завод у самарі уразили Flamingo – з'явилося підтвердження PhotoVideo15 серпня, 07:43 • 10343 перегляди
Землетрус сколихнув іспанську Гранаду - оголосили НСVideo15 серпня, 07:50 • 4274 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ракетно-космічного центру "прогрес" у самарі і аеродрому "саваслейка"15 серпня, 09:38 • 3294 перегляди
Публікації
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
14:03 • 19458 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 32245 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 34096 перегляди
Україна передасть іноземним музеям російські Т-72: що відомо про машину та скільки рф втратила даних танківPhoto14 серпня, 14:43 • 40703 перегляди
Як правильно заморозити ягоди на зиму: прості правила, щоб зберегти смак і форму надовгоPhoto14 серпня, 14:05 • 44719 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 25364 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 63731 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі весілля з Тейлор Свіфт і назвав його найкращою ніччю життяPhoto12 серпня, 22:15 • 59762 перегляди
Ріанна показала рідкісні фото з усіма трьома дітьми на БарбадосіPhoto12 серпня, 07:57 • 77091 перегляди
Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після 10 років стосунківPhoto11 серпня, 20:18 • 71106 перегляди
Актуальне
Starlink
Техніка
Опалення
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

США направляють авіаносець USS George Washington на Близький Схід після проблем з Abraham Lincoln

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

Авіаносець USS George Washington вирушив з Азії на Близький Схід. Це сталось через проблеми з постачанням та психологічним станом екіпажу USS Abraham Lincoln, який понад 240 днів у морі.

США направляють авіаносець USS George Washington на Близький Схід після проблем з Abraham Lincoln

Американський авіаносець USS George Washington почав рух із Азіатсько-Тихоокеанського регіону до Близького Сходу на тлі повідомлень про проблеми з постачанням і психологічним станом військовослужбовців на борту USS Abraham Lincoln. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За даними ВМС США, минулого тижня USS George Washington залишив порт Дананг у В'єтнамі. Разом із крейсером та есмінцем авіаносець пройшов Сінгапурську протоку, а згодом опинився в Малаккській протоці, яка веде з Тихого до Індійського океану.

Американський військовий посадовець підтвердив, що USS George Washington рухається в напрямку Індійського океану. Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що корабель має замінити USS Abraham Lincoln як один із двох американських авіаносців, розгорнутих на Близькому Сході.

USS Abraham Lincoln понад 240 днів перебуває в морі

USS Abraham Lincoln підтримував американські військові операції проти Ірану та встановив рекорд за тривалістю безперервного перебування в морі - понад 240 днів. Спочатку корабель мав повернутися до США у травні.

США відправили третій авіаносець та ще більше військових на Близький Схід - ЗМІ01.04.26, 09:29 • 4835 переглядiв

Тривале розгортання викликало занепокоєння щодо умов служби екіпажу та навантаження на корабель і його обладнання. ВМС США визнали, що війна порушила традиційні маршрути постачання на Близькому Сході, що призвело до дефіциту деяких товарів і затримок із доставкою пошти.

Керівництво надало пріоритет критично важливим товарам: спочатку їжа, потім засоби гігієни, а потім пошта

- йдеться у заяві ВМС США.

У відомстві запевнили, що військовослужбовці на борту USS Abraham Lincoln нині мають доступ до чистої води та повноцінного харчування.

На тлі повідомлень про умови на кораблі кілька американських законодавців-демократів закликали Пентагон провести перевірку. Сенатор Річард Блюменталь попросив керівництво ВМС надати додаткову інформацію про ситуацію на борту.

Направлення USS George Washington на Близький Схід означатиме відсутність американських авіаносців у Тихому океані на невизначений період. Вашингтон водночас продовжує зосереджувати військові ресурси на Близькому Сході через конфлікт із Іраном.

У США спростували заяви Ірану про ураження авіаносця USS Abraham Lincoln01.03.26, 18:02 • 11028 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
В'єтнам
Військово-морські сили США
Пентагон
Сінгапур
Сполучені Штати Америки
Іран