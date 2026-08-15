США направляють авіаносець USS George Washington на Близький Схід після проблем з Abraham Lincoln

Американський авіаносець USS George Washington почав рух із Азіатсько-Тихоокеанського регіону до Близького Сходу на тлі повідомлень про проблеми з постачанням і психологічним станом військовослужбовців на борту USS Abraham Lincoln. Про це повідомляє AP, пише УНН.

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За даними ВМС США, минулого тижня USS George Washington залишив порт Дананг у В'єтнамі. Разом із крейсером та есмінцем авіаносець пройшов Сінгапурську протоку, а згодом опинився в Малаккській протоці, яка веде з Тихого до Індійського океану.

Американський військовий посадовець підтвердив, що USS George Washington рухається в напрямку Індійського океану. Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що корабель має замінити USS Abraham Lincoln як один із двох американських авіаносців, розгорнутих на Близькому Сході.

USS Abraham Lincoln понад 240 днів перебуває в морі

USS Abraham Lincoln підтримував американські військові операції проти Ірану та встановив рекорд за тривалістю безперервного перебування в морі - понад 240 днів. Спочатку корабель мав повернутися до США у травні.

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Тривале розгортання викликало занепокоєння щодо умов служби екіпажу та навантаження на корабель і його обладнання. ВМС США визнали, що війна порушила традиційні маршрути постачання на Близькому Сході, що призвело до дефіциту деяких товарів і затримок із доставкою пошти.

Керівництво надало пріоритет критично важливим товарам: спочатку їжа, потім засоби гігієни, а потім пошта - йдеться у заяві ВМС США.

У відомстві запевнили, що військовослужбовці на борту USS Abraham Lincoln нині мають доступ до чистої води та повноцінного харчування.

На тлі повідомлень про умови на кораблі кілька американських законодавців-демократів закликали Пентагон провести перевірку. Сенатор Річард Блюменталь попросив керівництво ВМС надати додаткову інформацію про ситуацію на борту.

Направлення USS George Washington на Близький Схід означатиме відсутність американських авіаносців у Тихому океані на невизначений період. Вашингтон водночас продовжує зосереджувати військові ресурси на Близькому Сході через конфлікт із Іраном.

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