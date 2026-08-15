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США направляют авианосец USS George Washington на Ближний Восток после проблем с Abraham Lincoln

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Авианосец USS George Washington отправился из Азии на Ближний Восток. Это произошло из-за проблем с обеспечением и психологическим состоянием экипажа USS Abraham Lincoln, который находится в море уже более 240 дней.

США направляют авианосец USS George Washington на Ближний Восток после проблем с Abraham Lincoln

Американский авианосец USS George Washington начал движение из Азиатско-Тихоокеанского региона на Ближний Восток на фоне сообщений о проблемах со снабжением и психологическим состоянием военнослужащих на борту USS Abraham Lincoln. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

По данным ВМС США, на прошлой неделе USS George Washington покинул порт Дананг во Вьетнаме. Вместе с крейсером и эсминцем авианосец прошел Сингапурский пролив, а затем оказался в Малаккском проливе, который ведет из Тихого в Индийский океан.

Американский военный чиновник подтвердил, что USS George Washington движется в направлении Индийского океана. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что корабль должен заменить USS Abraham Lincoln в качестве одного из двух американских авианосцев, развернутых на Ближнем Востоке.

USS Abraham Lincoln находится в море более 240 дней

USS Abraham Lincoln поддерживал американские военные операции против Ирана и установил рекорд по продолжительности непрерывного пребывания в море — более 240 дней. Изначально корабль должен был вернуться в США в мае.

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Продолжительное развертывание вызвало обеспокоенность по поводу условий службы экипажа, а также нагрузки на корабль и его оборудование. ВМС США признали, что война нарушила традиционные маршруты снабжения на Ближнем Востоке, что привело к дефициту некоторых товаров и задержкам с доставкой почты.

Руководство предоставило приоритет критически важным товарам: сначала еда, затем средства гигиены, а потом почта

— говорится в заявлении ВМС США.

В ведомстве заверили, что военнослужащие на борту USS Abraham Lincoln в настоящее время имеют доступ к чистой воде и полноценному питанию.

На фоне сообщений об условиях на корабле несколько американских законодателей-демократов призвали Пентагон провести проверку. Сенатор Ричард Блюменталь попросил руководство ВМС предоставить дополнительную информацию о ситуации на борту.

Направление USS George Washington на Ближний Восток будет означать отсутствие американских авианосцев в Тихом океане на неопределенный период. Вашингтон тем временем продолжает сосредоточивать военные ресурсы на Ближнем Востоке из-за конфликта с Ираном.

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Степан Гафтко

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