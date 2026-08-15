США направляют авианосец USS George Washington на Ближний Восток после проблем с Abraham Lincoln

Американский авианосец USS George Washington начал движение из Азиатско-Тихоокеанского региона на Ближний Восток на фоне сообщений о проблемах со снабжением и психологическим состоянием военнослужащих на борту USS Abraham Lincoln. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

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По данным ВМС США, на прошлой неделе USS George Washington покинул порт Дананг во Вьетнаме. Вместе с крейсером и эсминцем авианосец прошел Сингапурский пролив, а затем оказался в Малаккском проливе, который ведет из Тихого в Индийский океан.

Американский военный чиновник подтвердил, что USS George Washington движется в направлении Индийского океана. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что корабль должен заменить USS Abraham Lincoln в качестве одного из двух американских авианосцев, развернутых на Ближнем Востоке.

USS Abraham Lincoln находится в море более 240 дней

USS Abraham Lincoln поддерживал американские военные операции против Ирана и установил рекорд по продолжительности непрерывного пребывания в море — более 240 дней. Изначально корабль должен был вернуться в США в мае.

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Продолжительное развертывание вызвало обеспокоенность по поводу условий службы экипажа, а также нагрузки на корабль и его оборудование. ВМС США признали, что война нарушила традиционные маршруты снабжения на Ближнем Востоке, что привело к дефициту некоторых товаров и задержкам с доставкой почты.

Руководство предоставило приоритет критически важным товарам: сначала еда, затем средства гигиены, а потом почта — говорится в заявлении ВМС США.

В ведомстве заверили, что военнослужащие на борту USS Abraham Lincoln в настоящее время имеют доступ к чистой воде и полноценному питанию.

На фоне сообщений об условиях на корабле несколько американских законодателей-демократов призвали Пентагон провести проверку. Сенатор Ричард Блюменталь попросил руководство ВМС предоставить дополнительную информацию о ситуации на борту.

Направление USS George Washington на Ближний Восток будет означать отсутствие американских авианосцев в Тихом океане на неопределенный период. Вашингтон тем временем продолжает сосредоточивать военные ресурсы на Ближнем Востоке из-за конфликта с Ираном.

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