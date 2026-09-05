Що святкують 5 вересня в Україні та світі

5 вересня світ відзначає Міжнародний день доброчинності, заснований на згадку про Матір Терезу, в Індії святкують Національний день вчителя, а віряни за новим церковним календарем вшановують святого пророка Захарію та праведну Єлизавету, пише УНН.

Міжнародний день доброчинності (International Day of Charity)

Офіційний день під егідою ООН, затверджений Генеральною Асамблеєю у 2012 році за ініціативою Угорщини. Дата обрана на згадку про день смерті Нобелівської лауреатки Матері Терези (1997 рік), яка присвятила своє життя допомозі знедоленим. Свято покликане підвищити обізнаність про роль благодійності у подоланні бідності, залучити громадян та організації до волонтерської діяльності та підтримати гуманітарні ініціативи по всьому світу.

Міжнародний день бороди (World Beard Day)

Неофіційне свято, яке традиційно відзначають у першу суботу вересня. Подія об'єднує носіїв бороди з усього світу, популяризує культуру догляду за собою та барберингу, а за давньою кумедною традицією цього дня бородані звільняються від виконання будь-якої важкої хатньої роботи.

День вчителя в Індії

Національне свято, яке відзначають з 1962 року на честь дня народження видатного філософа, державного діяча та другого президента країни доктора Сарвепаллі Радхакрішнана. Цього дня старшокласники традиційно міняються ролями з педагогами, проводять уроки замість них та організовують урочисті заходи для вшанування важливості освітньої місії.

День Амазонії в Бразилії (Dia da Amazônia)

Державна пам'ятна дата, заснована на згадку про створення провінції Амазонас імператором Педру II у 1850 році. День має на меті привернути увагу суспільства до проблеми збереження найбільшого у світі тропічного лісу, боротьби з незаконною вирубкою дерев та захисту унікального біорізноманіття екосистеми річки Амазонки.

День знань у В'єтнамі

Офіційний початок нового навчального року для всіх шкіл країни, коли мільйони школярів виходять на навчання після літніх канікул у рамках єдиної загальнонаціональної урочистої церемонії.

День пам'яті святого пророка Захарії і святої праведної Єлизавети

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого пророка Захарії і святої праведної Єлизавети — батьків святого Івана Хрестителя (Предтечі). Згідно з Євангелієм, вони довго залишалися бездітними, але після об'явлення архангела Гавриїла у них народився син, який провістив прихід Месії. Також цього дня згадують убивство благовірного князя Гліба — одного з перших давньоруських святих-страстотерпців.

За старим календарем віряни відзначають Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці, а також вшановують пам'ять святого мученика Луппа Солунського, який був вірним слугою святого великомученика Димитрія Солунського та прийняв страчувальну смерть за проповідь християнства. У народному календарі цей день називали "Луп Брусничник", оскільки до цієї дати у лісах зазвичай повністю достигала брусниця та починалися перші осінні заморозки.