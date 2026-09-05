Что празднуют 5 сентября в Украине и мире

5 сентября мир отмечает Международный день благотворительности, учреждённый в память о Матери Терезе, в Индии празднуют Национальный день учителя, а верующие по новому церковному календарю чтят святого пророка Захарию и праведную Елисавету, пишет УНН.

Международный день благотворительности (International Day of Charity)

Официальный день под эгидой ООН, утверждённый Генеральной Ассамблеей в 2012 году по инициативе Венгрии. Дата выбрана в память о дне смерти лауреата Нобелевской премии Матери Терезы (1997 год), которая посвятила свою жизнь помощи обездоленным. Праздник призван повысить осведомлённость о роли благотворительности в преодолении бедности, привлечь граждан и организации к волонтёрской деятельности и поддержать гуманитарные инициативы по всему миру.

Международный день бороды (World Beard Day)

Неофициальный праздник, который традиционно отмечают в первую субботу сентября. Событие объединяет бородачей со всего мира, популяризирует культуру ухода за собой и барберинга, а согласно давней забавной традиции в этот день бородатые мужчины освобождаются от выполнения любой тяжёлой домашней работы.

День учителя в Индии

Национальный праздник, который отмечают с 1962 года в честь дня рождения выдающегося философа, государственного деятеля и второго президента страны доктора Сарвепалли Радхакришнана. В этот день старшеклассники традиционно меняются ролями с педагогами, проводят вместо них уроки и организуют торжественные мероприятия в честь важности образовательной миссии.

День Амазонии в Бразилии (Dia da Amazônia)

Государственная памятная дата, учреждённая в память о создании провинции Амазонас императором Педру II в 1850 году. День призван привлечь внимание общества к проблеме сохранения крупнейшего в мире тропического леса, борьбы с незаконной вырубкой деревьев и защиты уникального биоразнообразия экосистемы реки Амазонки.

День знаний во Вьетнаме

Официальное начало нового учебного года для всех школ страны, когда миллионы школьников выходят на учёбу после летних каникул в рамках единой общенациональной торжественной церемонии.

День памяти святого пророка Захарии и святой праведной Елисаветы

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого пророка Захарии и святой праведной Елисаветы — родителей святого Иоанна Крестителя (Предтечи). Согласно Евангелию, они долго оставались бездетными, но после явления архангела Гавриила у них родился сын, который предвозвестил приход Мессии. Также в этот день вспоминают убийство благоверного князя Глеба — одного из первых древнерусских святых-страстотерпцев.

По старому календарю верующие отмечают Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, а также чтят память святого мученика Луппа Солунского, который был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского и принял мученическую смерть за проповедь христианства. В народном календаре этот день называли "Луп Брусничник", поскольку к этой дате в лесах обычно полностью созревала брусника и начинались первые осенние заморозки.