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Бангладеш делает ставку на Китай, несмотря на попытки восстановить отношения с Индией – BBC

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Новое правительство Бангладеш во главе с премьер-министром Тариком Рахманом активизирует сотрудничество с Китаем для привлечения инвестиций. В то же время Дакка пытается нормализовать отношения с Индией, которая обеспокоена сближением с Пекином.

Бангладеш делает ставку на Китай, несмотря на попытки восстановить отношения с Индией – BBC

Новое правительство Бангладеш активизирует сотрудничество с Китаем, стремясь привлечь инвестиции для восстановления экономики, одновременно пытаясь нормализовать отношения с Индией после длительного периода напряженности. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Тарик Рахман после прихода к власти совершил свой первый официальный визит в Малайзию и Китай. Аналитики считают, что именно поездка в Пекин стала ключевым сигналом изменения внешнеполитических приоритетов Дакки. В ходе переговоров стороны договорились о развитии специальной экономической зоны вблизи порта Монгла и проведении технического исследования по управлению рекой Тиста.

Индия внимательно следит за сближением Дакки и Пекина

Как отмечает BBC, Индия воспринимает участие Китая в проектах вблизи своей границы как вопрос национальной безопасности, особенно из-за стратегического значения района вблизи так называемой «Куриной шеи» – узкого коридора, соединяющего материковую Индию с ее северо-восточными штатами.

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В то же время после победы Националистической партии Бангладеш на выборах обе страны начали постепенно восстанавливать диалог. Было частично восстановлено автобусное сообщение, Индия снова выдает туристические визы гражданам Бангладеш, а во время топливного кризиса этого года Дели организовал поставки топлива через трансграничный трубопровод.

Несмотря на это, между странами остаются серьезные разногласия. Дакка требует экстрадиции бывшего премьер-министра Шейх Хасины, которая после свержения получила убежище в Индии, а также критикует действия индийских пограничников в отношении мигрантов. В то же время Китай уже является крупнейшим поставщиком вооружений для Бангладеш и одним из главных инвесторов страны, что усиливает его влияние в регионе.

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Степан Гафтко

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