Бангладеш делает ставку на Китай, несмотря на попытки восстановить отношения с Индией – BBC
Киев • УНН
Новое правительство Бангладеш во главе с премьер-министром Тариком Рахманом активизирует сотрудничество с Китаем для привлечения инвестиций. В то же время Дакка пытается нормализовать отношения с Индией, которая обеспокоена сближением с Пекином.
Новое правительство Бангладеш активизирует сотрудничество с Китаем, стремясь привлечь инвестиции для восстановления экономики, одновременно пытаясь нормализовать отношения с Индией после длительного периода напряженности. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Премьер-министр Тарик Рахман после прихода к власти совершил свой первый официальный визит в Малайзию и Китай. Аналитики считают, что именно поездка в Пекин стала ключевым сигналом изменения внешнеполитических приоритетов Дакки. В ходе переговоров стороны договорились о развитии специальной экономической зоны вблизи порта Монгла и проведении технического исследования по управлению рекой Тиста.
Индия внимательно следит за сближением Дакки и Пекина
Как отмечает BBC, Индия воспринимает участие Китая в проектах вблизи своей границы как вопрос национальной безопасности, особенно из-за стратегического значения района вблизи так называемой «Куриной шеи» – узкого коридора, соединяющего материковую Индию с ее северо-восточными штатами.
Возвращение из 17-летнего изгнания: лидер оппозиции Тарик Рахман прибыл в Бангладеш накануне выборов25.12.25, 19:22 • 5224 просмотра
В то же время после победы Националистической партии Бангладеш на выборах обе страны начали постепенно восстанавливать диалог. Было частично восстановлено автобусное сообщение, Индия снова выдает туристические визы гражданам Бангладеш, а во время топливного кризиса этого года Дели организовал поставки топлива через трансграничный трубопровод.
Несмотря на это, между странами остаются серьезные разногласия. Дакка требует экстрадиции бывшего премьер-министра Шейх Хасины, которая после свержения получила убежище в Индии, а также критикует действия индийских пограничников в отношении мигрантов. В то же время Китай уже является крупнейшим поставщиком вооружений для Бангладеш и одним из главных инвесторов страны, что усиливает его влияние в регионе.
В столице Индии в результате пожара в мини-отеле погиб по меньшей мере 21 человек03.06.26, 12:50 • 3320 просмотров