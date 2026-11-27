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Обсяг святкових витрат у США — сезон яких неофіційно розпочинається саме в "Чорну п’ятницю" — має перевищити минулорічні високі показники на 4–6%, але за цими оптимістичними цифрами приховуються ознаки напруженості, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Оговтавшись після святкового застілля, американські покупці вранці в "Чорну п’ятницю" ринули до магазинів у пошуках вигідних пропозицій — достатньо привабливих, щоб компенсувати фінансовий тиск через стійку інфляцію та високі ціни на пальне.

Згідно з низкою економічних прогнозів, обсяг святкових витрат у США — сезон яких неофіційно розпочинається саме в "Чорну п’ятницю" — має перевищити минулорічні високі показники на 4–6%. Проте за цими оптимістичними цифрами приховуються ознаки напруженості.

Значна частина цього зростання зумовлена ​​інфляцією (яка сягнула 3,8% — приблизно на відсотковий пункт більше, ніж у кожен із попередніх двох років), до того ж споживчі настрої залишаються нестабільними.

Не всіх покупців вразили знижки, запропоновані в п’ятницю вранці. 30-річний Кріс Найл сподівався на більшу знижку, ніж 50 доларів на ігрову консоль Nintendo Switch 2 (після знижки ціна склала 450 доларів). "Інфляція зросла — та навіть сендвіч "МакЧікен" (у McDonald’s) став дорожчим", — зазначив Найл, обираючи подарунки для двох своїх синів у торговому центрі Crabtree Valley Mall у місті Ролі, штат Північна Кароліна.

За прогнозами Adobe Analytics (підрозділу компанії Adobe, що займається аналізом поведінки споживачів), обсяг онлайн-продажів у "Чорну п’ятницю" зросте на 9,2% порівняно з минулим роком і сягне 12,9 млрд доларів.

Утім, багато покупців — як-от Найл — вирішили робити покупки по-старому: безпосередньо в магазинах. Найл пояснює це тим, що менеджери торгових точок іноді мають повноваження збільшувати розмір знижки, до того ж відсутність витрат на доставку є вагомим аргументом на користь офлайн-шопінгу.

Додамо

За даними Adobe Analytics, у День подяки споживачі витратили в інтернеті близько 7,1 млрд доларів, що на 10,4% більше, ніж роком раніше.

Загалом, Національна федерація роздрібної торгівлі (National Retail Federation) прогнозує, що обсяг роздрібних продажів у святковий період (листопад–грудень) зросте на 4,2% порівняно з минулим роком і перевищить 1 трильйон доларів. Експерти Mastercard Economics Institute та EY Parthenon прогнозують зростання продажів більш ніж на 5%.

Часто підсумкові результати виявляються кращими за передсвяткові прогнози. І все ж споживачі залишаються обережними. Листопадове опитування, проведене Національною федерацією роздрібної торгівлі (NRF), показало, що 82% споживачів вживають заходів для контролю святкових витрат — наприклад, купують дешевші подарунки. Найл зазначив, що планує обмежуватися покупками товарів, знижка на які становить щонайменше 40% від оптової ціни.

Компанії Target (TGT.N), Dollar Tree (DLTR.O) та Kohl's (KSS.N) під час нещодавніх звітів про прибутки вказали на те, що покупці почали економити. Генеральний директор Kohl's Майкл Бендер у вівторок зауважив, що споживачі стають "дедалі вибагливішими" у своєму виборі й намагаються "витиснути максимум із кожного долара".

Висока вартість життя стала однією з ключових проблем на початку цього місяця, коли виборці забезпечили Демократичній партії переконливу перемогу на виборах, фактично покаравши президента США Дональда Трампа за війну з Іраном, яка призвела до зростання вартості життя.

"За загальним показником зростання ховається реальність: покупці перебувають у скрутному фінансовому становищі", — зазначила Анджелі Джанчандані, викладачка Школи професійних студій Нью-Йоркського університету.

Попри ці побоювання, 87% із 1200 споживачів, опитаних компанією Deloitte у жовтні, заявили про намір взяти участь у п’ятиденному періоді святкових розпродажів — від Дня подяки до "Кіберпонеділка" (30 листопада). За даними Deloitte, це найвищий показник за останнє десятиліття.

"Люди люблять витрачати гроші під час свят", навіть попри те, що "в суспільстві зберігається прихований стрес", — каже Кеті Томас, керівниця Kearney Consumer Institute, підрозділу міжнародної консалтингової фірми Kearney.

Згідно з опитуванням, проведеним компанією Kearney, покупці із середнім і низьким рівнем доходу — які вже кілька місяців поспіль переходять на дешевші товари — частіше за заможних споживачів планують витратити цього року менше, ніж минулого.

Утім, навіть забезпечені люди можуть відчувати фінансову напругу. Прогнози щодо святкових витрат здебільшого були складені ще до нещодавньої корекції на фондовому ринку, що сталася після проміжних виборів, проблем у виробника мікрочипів Nvidia (NVDA.O) та зростання побоювань щодо "бульбашки" у сфері штучного інтелекту (ШІ). Як зазначили аналітики UBS у своєму огляді у вівторок, цей спад може послабити так званий "ефект багатства", завдяки якому заможні покупці раніше дозволяли собі значні витрати.

Що ще варто знати

Зростання витрат на сировину — зокрема на продукти нафтопереробки, як-от пластик — вплинуло на вартість одних товарів сильніше, ніж інших.

Ціни на іграшки (у виробництві яких зазвичай використовується багато пластику) з початку року зросли на 13,2%. Це змусило компанію Mattel (MAT.O) — виробника ляльок Barbie — знизити свій річний прогноз, оскільки споживачі виявилися не готові платити вищу ціну.

Водночас категорію іграшок підтримують досить несподівані товари. Мережі Best Buy (BBY.N) і Target назвали колекційні картки (зокрема за мотивами Pokémon та Magic: The Gathering) ключовим рушієм зростання продажів. За даними платформи електронної комерції Omnisend, у жовтні на Amazon м’які іграшки-антистрес NeeDoh продавалися по 24,99 долара — майже втричі дорожче, ніж рік тому, що пояснюється високим попитом.

Рік Волденберг, генеральний директор виробника іграшок Learning Resources Inc (компанії, що брала участь у судових позовах, які призвели до скасування мит часів Трампа), повідомив, що попит залишається приблизно на тому ж рівні. Втім, він додав, що робити прогнози до "Чорної п’ятниці" досить складно.

"Люди не підуть за покупками, доки не куплять індичку", — зауважив Волденберг.

Штучний інтелект також може суттєво змінити динаміку святкових покупок. За словами Раяна Орабона, консультанта компанії Spaulding Ridge, оскільки споживачі використовують ШІ для пошуку вигідних пропозицій (а іноді й для здійснення покупок), а ритейлери дедалі вправніше змінюють ціни за допомогою технологій, найглибші знижки можуть з’явитися ближче до Різдва.

До цієї категорії належить і компанія Nile. Він розповів агентству Reuters, що поки не купує Nintendo Switch 2, сподіваючись, що ціна на неї знизиться.

"Моя порада, — сказав Орабон, — наберіться терпіння. Не хапайтеся за першу-ліпшу пропозицію, яку побачите".

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