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Топливный кризис не заставит G7 смягчить санкции против России

Киев • УНН

 • 1546 просмотра

Страны G7 не будут смягчать санкции против России на фоне энергетического кризиса. Они планируют высвободить 100 млн баррелей ресурсов за четыре месяца.

Топливный кризис не заставит G7 смягчить санкции против России

Страны «Группы семи» заявили, что сохранят санкции против России несмотря на обострение ситуации на мировых энергетических рынках и резкий рост цен на топливо. В то же время G7 будет работать с Международным энергетическим агентством (МЭА) и другими партнёрами, чтобы минимизировать последствия кризиса для рынков топлива, газа и других сырьевых товаров. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, опубликованном 2 октября, передаёт УНН.

Детали

Лидеры G7 провели виртуальную встречу на фоне усугубления проблем с энергетической безопасностью и значительной волатильности нефтяного рынка. В совместном заявлении они отметили, что стремительный рост цен создаёт угрозу экономической стабильности и благосостоянию населения. Но, несмотря на это, они не будут смягчать санкции против РФ.

Мы будем сохранять санкции против России, одновременно работая с МЭА и глобальными партнёрами, чтобы предотвратить дальнейшее распространение негативных последствий на рынки топлива, газа и других сырьевых товаров

- говорится в заявлении представителей стран — членов сообщества.

Также страны G7 договорились скоординировать высвобождение через Международное энергетическое агентство 100 млн баррелей энергоресурсов в течение четырёх месяцев. Значительные объёмы дизельного топлива должны быть выведены на рынок уже в течение первых 20 дней. Кроме того, члены «Группы семи» планируют координировать графики технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов, чтобы избежать одновременной остановки значительных мощностей, а там, где это возможно, временно увеличить уровень их загрузки.

G7 также призвала страны со значительными нефтеперерабатывающими мощностями нарастить производство нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива, дефицит которого создаёт дополнительное давление на мировой рынок. Страны группы подтвердили намерение воздерживаться от ограничений на экспорт энергоресурсов между членами G7 и призвали других производителей не вводить запреты, которые могли бы ещё больше усилить напряжённость на рынке. А Международное энергетическое агентство должно отслеживать влияние этих мер на энергетическую безопасность и стабильность рынка. В течение 20 дней ожидается доклад с оценкой ситуации и рекомендациями по дальнейшим действиям, в частности по восстановлению стратегических запасов.

В конце в G7 подчеркнули, что рост цен на энергоносители остаётся одной из главных проблем для населения, поэтому страны группы готовы корректировать принятые меры в зависимости от развития ситуации.

Напомним

Незадолго до этого министр финансов Ирландии Харрис связал энергетический кризис с перекрытием Ормузского пролива и войной США с Ираном и отверг роль украинских ударов по российским НПЗ.

Александра Василенко

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