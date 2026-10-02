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Паливна криза не змусить G7 послабити санкції проти росії

Київ • УНН

 • 1912 перегляди

Країни G7 не послаблюватимуть санкції проти росії на тлі енергетичної кризи. Вони планують вивільнити 100 млн барелів ресурсів за чотири місяці.

Паливна криза не змусить G7 послабити санкції проти росії

Країни "Групи семи" заявили, що збережуть санкції проти росії попри загострення ситуації на світових енергетичних ринках та різке зростання цін на пальне. Водночас G7 працюватиме з Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) та іншими партнерами, щоб мінімізувати наслідки кризи для ринків пального, газу та інших сировинних товарів. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, оприлюдненій 2 жовтня, передає УНН.

Деталі

Лідери G7 провели віртуальну зустріч на тлі поглиблення проблем з енергетичною безпекою та значної волатильності нафтового ринку. У спільній заяві вони зазначили, що стрімке зростання цін створює загрозу для економічної стабільності та добробуту населення. Але, попри це, вони не послаблюватимуть санкції проти рф.

Ми зберігатимемо санкції проти росії, водночас працюючи з МЕА та глобальними партнерами, щоб запобігти подальшому поширенню негативних наслідків на ринки пального, газу та інших сировинних товарів

- йдеться у заяві представників країн-членів спільноти.

Також країни G7 домовилися скоординувати вивільнення через Міжнародне енергетичне агентство 100 млн барелів енергоресурсів протягом чотирьох місяців. Значні обсяги дизельного пального мають вивести на ринок уже протягом перших 20 днів. Крім того, члени "Групи семи" планують координувати графіки технічного обслуговування нафтопереробних заводів, щоб уникнути одночасної зупинки значних потужностей, а там, де це можливо, тимчасово збільшити рівень їх завантаження.

G7 також закликала країни зі значними нафтопереробними потужностями наростити виробництво нафтопродуктів, насамперед дизельного пального, дефіцит якого створює додатковий тиск на світовий ринок. Країни групи підтвердили намір утримуватися від обмежень на експорт енергоресурсів між членами G7 та закликали інших виробників не запроваджувати заборон, які могли б ще більше посилити напруженість на ринку. А Міжнародне енергетичне агентство має відстежувати вплив цих заходів на енергетичну безпеку та стабільність ринку. Протягом 20 днів очікується доповідь із оцінкою ситуації та рекомендаціями щодо подальших дій, зокрема відновлення стратегічних запасів.

Наприкінці у G7 наголосили, що зростання цін на енергоносії залишається одним із головних занепокоєнь для населення, тому країни групи готові коригувати вжиті заходи залежно від розвитку ситуації.

Нагадаємо

Дещо раніше міністр фінансів Ірландії Гарріс пов’язав енергетичну кризу з перекриттям Ормузької протоки та війною США з Іраном та заперечив роль ударів України по російських НПЗ.

Олександра Василенко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Ірландія
G7
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран