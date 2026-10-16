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Отопление

Страны G7 выделят 260 миллионов евро на восстановление защитного укрытия Чернобыльской АЭС

Киев • УНН

 • 10346 просмотра

Страны G7 планируют направить €260 млн на ремонт конфайнмента ЧАЭС, повреждённого российским ударом. Общая потребность — как минимум €500 млн.

Страны G7 выделят 260 миллионов евро на восстановление защитного укрытия Чернобыльской АЭС

Страны «Группы семи» объявили о намерении направить 260 миллионов евро на ремонт Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции, который был повреждён в результате российской атаки. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в социальной сети X, пишет УНН.

Детали

По его словам, восстановление защитного сооружения является важным шагом для обеспечения ядерной безопасности на ЧАЭС. Общая стоимость необходимых работ оценивается минимум в 500 миллионов евро.

Таким образом, объявленное финансирование от G7 покроет чуть больше половины необходимой суммы. Для полноценного восстановления конфайнмента нужно привлечь ещё минимум 240 миллионов евро.

Где планируют найти остальные средства

Шмыгаль поблагодарил Францию и лично министра Ролана Лескюра за ведущую роль в привлечении международной поддержки, а также страны G7 за готовность финансировать восстановление объекта.

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Остальные необходимые средства Украина рассчитывает получить во время специальной донорской конференции в Париже. Мероприятие состоится под совместным председательством Украины, Франции и Европейского банка реконструкции и развития.

Восстановление конфайнмента должно обеспечить надлежащий уровень защиты разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС после повреждений, нанесённых российским ударом.

Вблизи Запорожской АЭС вступило в силу локальное перемирие — МАГАТЭ16.10.26, 22:50 • 13005 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
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Париж
Франция
Украина
Денис Шмыгаль