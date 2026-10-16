Страны G7 выделят 260 миллионов евро на восстановление защитного укрытия Чернобыльской АЭС

Страны «Группы семи» объявили о намерении направить 260 миллионов евро на ремонт Нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции, который был повреждён в результате российской атаки. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в социальной сети X, пишет УНН.

Детали

По его словам, восстановление защитного сооружения является важным шагом для обеспечения ядерной безопасности на ЧАЭС. Общая стоимость необходимых работ оценивается минимум в 500 миллионов евро.

Таким образом, объявленное финансирование от G7 покроет чуть больше половины необходимой суммы. Для полноценного восстановления конфайнмента нужно привлечь ещё минимум 240 миллионов евро.

Где планируют найти остальные средства

Шмыгаль поблагодарил Францию и лично министра Ролана Лескюра за ведущую роль в привлечении международной поддержки, а также страны G7 за готовность финансировать восстановление объекта.

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Остальные необходимые средства Украина рассчитывает получить во время специальной донорской конференции в Париже. Мероприятие состоится под совместным председательством Украины, Франции и Европейского банка реконструкции и развития.

Восстановление конфайнмента должно обеспечить надлежащий уровень защиты разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС после повреждений, нанесённых российским ударом.

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