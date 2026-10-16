Країни G7 виділять 260 мільйонів євро на відновлення захисного укриття Чорнобильської АЕС
Київ • УНН
Країни G7 планують спрямувати €260 млн на ремонт конфайнмента ЧАЕС, пошкодженого російським ударом. Загальна потреба — щонайменше €500 млн.
Країни "Групи семи" оголосили про намір спрямувати 260 мільйонів євро на ремонт Нового безпечного конфайнмента Чорнобильської атомної електростанції, який був пошкоджений внаслідок російської атаки. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у соцмережі X, пише УНН.
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За його словами, відновлення захисної споруди є важливим кроком для забезпечення ядерної безпеки на ЧАЕС. Загальна вартість необхідних робіт оцінюється щонайменше у 500 мільйонів євро.
Таким чином, оголошене фінансування від G7 покриє трохи більше половини необхідної суми. Для повноцінного відновлення конфайнмента потрібно залучити ще щонайменше 240 мільйонів євро.
Де планують знайти решту коштів
Шмигаль подякував Франції та особисто міністру Ролану Лескюру за провідну роль у залученні міжнародної підтримки, а також країнам G7 за готовність фінансувати відновлення об'єкта.
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Решту необхідних коштів Україна розраховує отримати під час спеціальної донорської конференції в Парижі. Захід відбудеться під спільним головуванням України, Франції та Європейського банку реконструкції та розвитку.
Відновлення конфайнмента має забезпечити належний рівень захисту зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС після пошкоджень, завданих російським ударом.
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