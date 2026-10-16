Поблизу Запорізької АЕС набрало чинності локальне перемир’я - МАГАТЕ

У четвер, 15 жовтня, набуло чинності нове локальне перемир’я поблизу ЗАЕС, що дозволить провести ремонт обладнання на розподільчій підстанції. Про це йдеться у заяві МАГАТЕ, передає УНН.

Сьогодні вранці набуло чинності нове локальне перемир’я, досягнуте за посередництва генерального директора МАГАТЕ, яке покликане запобігти ядерній аварії в Україні в умовах військового конфлікту. Це вже восьме тимчасове перемир’я, досягнуте за посередництва МАГАТЕ, дозволить провести ремонт обладнання на розподільчій підстанції напругою 330 кіловольт (кВ), розташованій поблизу ЗАЕС, яка була пошкоджена внаслідок військових дій - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначили у МАГАТЕ, це зміцнить з’єднання між розташованою неподалік ЗАЕС та її єдиною лінією зовнішнього електроживлення, що залишилася, а також зменшить ризик чергової втрати зовнішнього електроживлення.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що МАГАТЕ направить місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для безпечної експлуатації українських атомних електростанцій.