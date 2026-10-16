Вблизи Запорожской АЭС вступило в силу локальное перемирие — МАГАТЭ

В четверг, 15 октября, вступило в силу новое локальное перемирие вблизи ЗАЭС, которое позволит провести ремонт оборудования на распределительной подстанции. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ, передает УНН.

Сегодня утром вступило в силу новое локальное перемирие, достигнутое при посредничестве генерального директора МАГАТЭ, призванное предотвратить ядерную аварию в Украине в условиях военного конфликта. Это уже восьмое временное перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, которое позволит провести ремонт оборудования на распределительной подстанции напряжением 330 киловольт (кВ), расположенной вблизи ЗАЭС и поврежденной в результате военных действий - говорится в сообщении.

Также, как отметили в МАГАТЭ, это укрепит соединение между расположенной неподалеку ЗАЭС и ее единственной оставшейся линией внешнего электроснабжения, а также уменьшит риск очередной потери внешнего электроснабжения.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что МАГАТЭ направит миссии на 19 электрических подстанций, критически важных для безопасной эксплуатации украинских атомных электростанций.