Bloomberg узнал, на сколько Украине может хватить средств на покрытие расходов на фоне торможения помощи

Украина "рискует остаться без денег на оплату обороны от России в течение двух месяцев", на фоне того, как множество факторов сходятся, угрожая десяткам миллиардов евро помощи от ключевых доноров страны, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

У Киева сейчас хватает средств только на покрытие расходов до июня, по оценкам как отечественных, так и иностранных чиновников, говоривших на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальную информацию.

Детали

Серия недавних неудач, от вето Венгрии на кредит ЕС в 90 миллиардов евро до спора относительно последнего пакета помощи МВФ и неустойчивой инициативы НАТО по вооружению, значительно уменьшила пространство для маневра Украины, пишет издание.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил в начале этого месяца, что, если международные средства не поступят, его учреждение, возможно, будет вынуждено возобновить прямое кредитование Министерства финансов в худшем случае. Эти деньги пойдут на зарплаты военным и работникам, а также на финансирование основных услуг.

Такая ситуация разворачивается в то время, как Россия все больше получает сверхприбыли от роста мировых цен на нефть, вызванного войной в Иране, отмечает издание. Этот конфликт также поглощает военные ресурсы США и внимание президента Дональда Трампа, отодвигая на второй план дипломатические усилия по достижению мирного соглашения в Украине, пишет издание.

США практически прекратили прямую помощь Украине с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе прошлого года, оставив Европе оплачивать расходы, выплачивая оружие и финансовую поддержку Украине.

Новое вливание финансирования ЕС должно было начаться уже в следующем месяце после того, как лидеры блока в декабре договорились предоставить кредит на этот и 2027 годы.

Но этот график был нарушен после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заблокирует предоставление кредита, пока Украина не возобновит транзит российской нефти через свою территорию по трубопроводу "Дружба", который был поврежден в результате удара российских войск.

Министерство финансов в Киеве не ответило на запрос о комментарии. В среду министр финансов Сергей Марченко заявил в Facebook, что ожидает выплат от ЕС "в ближайшее время".

"Судьба кредита, вероятно, будет оставаться неопределенной по крайней мере до всеобщих выборов в Венгрии 12 апреля", отмечает издание. Орбан, самый дружественный к Кремлю лидер ЕС, сталкивается с самым серьезным вызовом за свои 16 лет пребывания у власти, на фоне того, как его партия "Фидес" значительно отстает от своего главного соперника.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал венгерскую тактику шантажом.

В сообщении в Telegram в четверг Президент заявил, что его страна надеется "на альтернативу, которая позволит Украине получить доступ к этим средствам", иначе "армия столкнется с недофинансированием". Он предупредил, что нехватка финансирования повлияет на производство различных типов беспилотников и закупку систем противовоздушной обороны, которые являются ключевыми для поддержания военных усилий.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила Украину, что ЕС выполнит обязательства по кредиту "так или иначе".

Пока что никаких признаков этого нет, отмечает издание.

Орбан, пишет издание, поставил всю свою кампанию по переизбранию на критику Украины. Даже если его отстранят от должности венгерского лидера, его словацкий коллега, премьер-министр Роберт Фицо, предупредил, что поддержит вето.

"Этот тупик, вероятно, усложнит переговоры по дополнительному финансированию Украины на сумму 30 миллиардов евро, которое ЕС надеялся получить от других стран, в частности от стран "Группы семи", когда министры финансов соберутся в Вашингтоне в апреле на встрече МВФ", - говорится в публикации.

Украина, как отмечает издание, также пытается выполнить обязательства по последней кредитной программе МВФ на 8,1 миллиарда долларов, одобренной в прошлом месяце, "на фоне эскалации политического противостояния между Зеленским и парламентом Украины". Законодатели еще не приняли поправки к налоговому законодательству, которых требует МВФ, что проложит путь для дальнейших выплат после того, как 1,5 миллиарда долларов было выплачено в рамках четырехлетней программы.

"Хотя у них есть время до следующего запланированного пересмотра в июне, чтобы провести реформы, время истекает", пишет издание. "Сотрудники фонда во главе с руководителем миссии Гэвином Греем встретились с украинскими законодателями в начале этого месяца, чтобы оценить способность парламента одобрить изменения", сообщили ранее источники Bloomberg.

"Сложное положение Украины усиливает нежелание некоторых союзников НАТО предоставлять новое финансирование для программы закупки американского оружия, известной как PURL", указывает издание. Посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук сообщила Bloomberg, что лишь небольшое количество стран оплачивает основную часть оборудования, и становится трудно постоянно обращаться к ним за помощью.

Украина, как отмечается, подсчитала, что в этом году ей нужно 15 миллиардов долларов на закупку американского оружия.

В целом, по оценкам финансовых органов, Украине нужно 52 миллиарда долларов иностранной помощи в 2026 году.

"Если нынешний финансовый кризис сохранится, Украина может столкнуться с "финансовой трагедией" уже в апреле", заявил в прошлом месяце в одном из интервью Даниил Гетманцев, глава парламентского финансового комитета.