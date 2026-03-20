В ЕС заверили в выполнении решения о €90 млрд Украине - "так или иначе"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта заявили, что ЕС в декабре принял решение о кредите Украине в размере 90 млрд евро, и так или иначе это выполнит, о чем сказали на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, пишет УНН.

Позвольте мне теперь перейти к кредиту поддержки Украины в размере 90 миллиардов евро. Решение было принято Евросоветом в декабре. И было одно условие: три страны не будут участвовать в кредите. Это условие было выполнено. Так что давайте четко определять свою позицию. Кредит остается заблокированным, потому что один лидер не держит своего слова. Но позвольте мне повторить то, что я уже сказала в Киеве: мы выполним его - так или иначе - подчеркнула фон дер Ляйен.

Кошта также подчеркнул, что "18 декабря Евросовет обсудил и консенсусом согласился предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, подкрепленный бюджетом ЕС".

Теперь нам нужно это выполнить, и, как сказала президент (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен), так или иначе мы это выполним - отметил Кошта.

Он добавил, что на саммите "конечно, мы не обсуждали то, что уже обсуждали в прошлом декабре".

