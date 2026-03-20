В ЕС заверили в выполнении решения о €90 млрд Украине - "так или иначе"
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта подтвердили решение о выделении 90 млрд евро. Евросоюз выполнит обязательства даже в условиях сопротивления одного лидера.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта заявили, что ЕС в декабре принял решение о кредите Украине в размере 90 млрд евро, и так или иначе это выполнит, о чем сказали на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, пишет УНН.
Позвольте мне теперь перейти к кредиту поддержки Украины в размере 90 миллиардов евро. Решение было принято Евросоветом в декабре. И было одно условие: три страны не будут участвовать в кредите. Это условие было выполнено. Так что давайте четко определять свою позицию. Кредит остается заблокированным, потому что один лидер не держит своего слова. Но позвольте мне повторить то, что я уже сказала в Киеве: мы выполним его - так или иначе
Кошта также подчеркнул, что "18 декабря Евросовет обсудил и консенсусом согласился предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, подкрепленный бюджетом ЕС".
Теперь нам нужно это выполнить, и, как сказала президент (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен), так или иначе мы это выполним
Он добавил, что на саммите "конечно, мы не обсуждали то, что уже обсуждали в прошлом декабре".
