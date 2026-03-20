У ЄС запевнили у виконанні рішення про €90 млрд Україні - "так чи інакше"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта заявили, що ЄС у грудні ухвалив рішення про 90 млрд євро кредиту Україні, і так чи інакше це виконає, про що сказали на пресконференції за підсумками саміту ЄС, пише УНН.

Дозвольте мені тепер перейти до кредиту підтримки України обсягом 90 мільярдів євро. Рішення було ухвалено Єврорадою у грудні. І була одна умова: три країни не братимуть участі в кредиті. Цю умову було виконано. Тож давайте чітко визначати свою позицію. Кредит залишається заблокованим, бо один лідер не дотримується свого слова. Але дозвольте мені повторити те, що я вже сказала у Києві: ми виконаємо його - так чи інакше

Кошта також наголосив, що "18 грудня Єврорада обговорила та консенсусом погодилася надати Україні кредит обсягом 90 мільярдів євро, підкріплений бюджетом ЄС".

Тепер нам потрібно це виконати, і, як сказала президент (Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн), так чи інакше ми це виконаємо