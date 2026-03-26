Украине трудно найти новых доноров НАТО для закупки американского оружия - Bloomberg

Киев • УНН

Украина испытывает трудности с привлечением новых доноров по НАТО для финансирования американского оружия. Несмотря на это, поставки продолжаются, а главной потребностью остаются системы противовоздушной обороны.

Украина сталкивается с трудностями в обеспечении новых обязательств от союзников по НАТО по закупке американского оружия для страны, страдающей от войны. Об этом заявила украинский посол при НАТО Алена Гетманчук агентству Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Алена Гетманчук отметила, что сейчас небольшое количество стран финансирует большинство поставок оружия, и Великобритания является единственным новым участником, который недавно присоединился к этой группе. Украине становится все сложнее постоянно обращаться к тем же нескольким странам, добавила она.

Эта нежелательность присоединяться усложняет финансовое положение Украины, которое ухудшается на пятый год войны с Россией, а мирные переговоры зашли в тупик. Венгрия отдельно блокирует выделение жизненно важного кредита ЕС на €90 миллиардов (104 млрд долларов), а политический конфликт в парламенте Украины угрожает задержкой выплат Международного валютного фонда.

Однако пока поставки американского военного оборудования в Украину продолжаются, несмотря на то, что война в Иране поглощает ресурсы.

Поставки военного оборудования из США в Украину пока не подвергаются влиянию

- сказала Гетманчук.

Киев "не получил никаких сигналов", что Вашингтон не сможет поставлять оружие из-за конфликта в Иране, добавила она.

Украина получает американское оружие в рамках программы PURL, созданной после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в прошлом году, когда он прекратил помощь Киеву. Инициатива позволяет европейским странам и Канаде финансировать американское военное оборудование, которое затем поступает в Украину.

По оценкам Киева, стране необходимо $15 млрд в 2026 году на эти закупки из США. Подобную сумму Украина планировала и на 2025 год, но получила лишь $4,3 млрд в декабре.

Сейчас Украина получает поставки в пакетах по $500 млн. Это означает, что будущие поставки могут задержаться, пока Киев ищет обязательства, чтобы вместе достичь нужной суммы. Союзники по НАТО рассматривают изменение подхода, чтобы Украина могла получать помощь по мере поступления индивидуальных обязательств, сообщили источники, знакомые с вопросом.

Такой подход может быть сложнее для принятия внутри отдельных стран, но обеспечит более стабильные поставки оружия для Украины, отметили собеседники, говорившие на условиях анонимности из-за чувствительности темы.

В ответ на запрос о комментарии представитель НАТО заявил, что союзники участвуют в программе PURL и оборудование регулярно поступает в Украину.

Самой актуальной потребностью Украины остается противовоздушная оборона, особенно оборудование для перехвата баллистических ракет, сказала Гетманчук. Если этого не предоставить из США, единственной альтернативой остаются пожертвования со складов других стран, что трудно осуществить, добавила она.

Страны Персидского залива также могут быть вариантом, отметила посол. Они проявили интерес к украинским системам перехвата дронов, и сейчас страна производит их вдвое больше, чем нужно.

Идеально, чтобы Украина могла обменять их на помощь в перехвате баллистических и крылатых ракет. Это могут быть либо сами ракеты, либо средства на их закупку

- сказала Гетманчук.

Европейские страны также могут воздерживаться из-за возможного разблокирования кредитного пакета ЕС в ближайшие недели, сообщил источник. Эти средства позволят Украине закупать американское оружие, недоступное в Европе, уменьшая давление на правительства ЕС по предоставлению отдельных обязательств.

Венгрия заявила, что снимет свое вето, когда Украина восстановит поврежденный Москвой трубопровод, который поставляет в страну российское топли — позиция, которую многие чиновники связывают с избирательной кампанией премьер-министра Виктора Орбана против Украины.

ПолитикаНовости Мира