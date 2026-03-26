Рютте не стал комментировать возможное перенаправление США вооружения из Украины на Ближний Восток - поступления продолжаются

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Генсек НАТО подтвердил продолжение поставок оружия США, несмотря на слухи о Ближнем Востоке. Украина получила 75% ракет к Patriot и 90% боеприпасов для ПВО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что американское вооружение в рамках PURL, включая ракеты-перехватчики, продолжает поступать в Украину, не став прямо комментировать информацию о том, что США могут перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток на фоне войны с Ираном, на пресс-конференции 26 марта, пишет УНН.

Как я уже упоминал в ответ на другой вопрос, это критически важное оборудование через PURL, то есть это жизненно важное американское оборудование для Украины, включая ракеты-перехватчики, продолжает поступать в Украину

- ответил Рютте на просьбу прокомментировать публикацию, что Пентагон может рассматривать возможность перенаправления оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.

Генсек НАТО подчеркнул, что "хорошая новость заключается в том, что необходимое оборудование продолжает поступать в Украину". "И это важно, потому что мы должны делать все, и НАТО очень активно вовлечено через командование, через JTAC, отдельные страны оказывают поддержку Украине, включая необходимое оборудование, поступающее из Соединенных Штатов, оплаченное европейскими союзниками, которое поступает в Украину. Так что это продолжается, это хорошо", - указал Рютте.

Он добавил при этом, что "с момента запуска прошлым летом через PURL поставлено около 75% всех ракет для украинских батарей Patriot и 90% боеприпасов, используемых в других системах противовоздушной обороны". "Так что это важная программа, которая опять-таки продолжается", - подытожил Генсек НАТО.

Напомним

Ранее The Washington Post сообщило, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления военной помощи Украине на Ближний Восток.

Юлия Шрамко

