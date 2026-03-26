Рютте не став коментувати можливе перенаправлення США озброєння з України на Близький Схід - надходження тривають
Генсек НАТО підтвердив продовження поставок зброї США попри чутки про Близький Схід. Україна отримала 75% ракет до Patriot та 90% боєприпасів для ППО.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що американське озброєння у межах PURL, включаючи ракети-перехоплювачі, продовжує надходити до України, не ставши прямо коментувати інформацію про те, що США можуть перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід на тлі війни з Іраном, на пресконференції 26 березня, пише УНН.
Як я вже згадував у відповідь на інше запитання, це критично важливе обладнання через PURL, тобто це життєво важливе американське обладнання для України, включаючи ракети-перехоплювачі, продовжує надходити до України
Генсек НАТО наголосив, що "гарна новина полягає в тому, що необхідне обладнання продовжує надходити до України" "І це важливо, тому що ми повинні робити все, і НАТО дуже активно залучене через командування, через JATEC, окремі країни надають підтримку Україні, включаючи необхідне обладнання, що надходить зі Сполучених Штатів, оплачене європейськими союзниками, яке надходить до України. Тож це продовжується, це добре", - вказав Рютте.
Він додав при цьому, що "з моменту запуску минулого літа через PURL поставлено близько 75% усіх ракет для українських батарей Patriot та 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони". "Тож це важлива програма, яка знову-таки продовжується", - підсумував Генсек НАТО.
Нагадаємо
Раніше The Washington Post повідомило, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення військової допомоги Україні на Близький Схід.