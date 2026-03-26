Публікації
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
15:16 • 27545 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня14:49 • 32242 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 31123 перегляди
Клініка Odrex втрачає довіру пацієнтів та гроші, поки медичний ринок росте26 березня, 12:14 • 38510 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 54473 перегляди
Україні важко знайти нових донорів НАТО для закупівлі американської зброї - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

Україна має труднощі з залученням нових донорів по НАТО для фінансування американської зброї. Попри це, постачання тривають, а головною потребою залишаються системи протиповітряної оборони.

Україні важко знайти нових донорів НАТО для закупівлі американської зброї - Bloomberg

Україна стикається з труднощами у забезпеченні нових зобов’язань від союзників по НАТО щодо закупівлі американської зброї для країни, що потерпає від війни. Про це заявила українська посол при НАТО Альона Гетманчук агентству Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Альона Гетманчук  зазначила, що наразі невелика кількість країн фінансує більшість постачань зброї, і Велика Британія є єдиним новим учасником, який нещодавно приєднався до цієї групи. Україні стає дедалі складніше постійно звертатися до тих самих кількох країн, додала вона.

Ця небажаність долучатися ускладнює фінансове становище України, яке погіршується на п’ятий рік війни з росією, а мирні переговори зайшли в глухий кут. Угорщина окремо блокує виділення життєво важливого кредиту ЄС на €90 мільярдів (104 млрд доларів), а політичний конфлікт у парламенті України загрожує затримкою виплат Міжнародного валютного фонду.

Проте наразі постачання американського військового обладнання в Україну триває, незважаючи на те, що війна в Ірані поглинає ресурси.

Постачання військового обладнання зі США в Україну наразі не зазнають впливу

- сказала Гетманчук.

Київ "не отримав жодних сигналів", що Вашингтон не зможе постачати зброю через конфлікт в Ірані, додала вона.

Україна отримує американську зброю в рамках програми PURL, створеної після повернення Дональда Трампа до Білого дому минулого року, коли він припинив допомогу Києву. Ініціатива дозволяє європейським країнам і Канаді фінансувати американське військове обладнання, яке потім надходить до України.

За оцінками Києва, країні необхідно $15 млрд у 2026 році на ці закупівлі зі США. Подібну суму Україна планувала і на 2025 рік, але отримала лише $4,3 млрд у грудні.

Наразі Україна отримує постачання у пакетах по $500 млн. Це означає, що майбутні поставки можуть затриматися, поки Київ шукає зобов’язання, щоб разом досягти потрібної суми. Союзники по НАТО розглядають зміну підходу, щоб Україна могла отримувати допомогу за мірою надходження індивідуальних зобов’язань, повідомили джерела, знайомі з питанням.

Такий підхід може бути складнішим для прийняття всередині окремих країн, але забезпечить більш стабільне постачання зброї для України, зазначили співрозмовники, які говорили на умовах анонімності через чутливість теми.

У відповідь на запит щодо коментаря представник НАТО заявив, що союзники беруть участь у програмі PURL і обладнання регулярно надходить в Україну.

Найактуальнішою потребою України залишається протиповітряна оборона, особливо обладнання для перехоплення балістичних ракет, сказала Гетманчук. Якщо цього не надати зі США, єдиною альтернативою залишаються пожертви зі складів інших країн, що важко здійснити, додала вона.

Країни Перської затоки також можуть бути варіантом, зазначила посол. Вони проявили інтерес до українських систем перехоплення дронів, і зараз країна виготовляє їх удвічі більше, ніж потрібно.

Ідеально, щоб Україна могла обміняти їх на допомогу у перехопленні балістичних і крилатих ракет. Це можуть бути або самі ракети, або кошти на їхню закупівлю

- сказала Гетманчук.

Європейські країни також можуть утримуватися через можливе розблокування кредитного пакету ЄС у найближчі тижні, повідомило джерело. Ці кошти дозволять Україні закуповувати американську зброю, недоступну в Європі, зменшуючи тиск на уряди ЄС щодо надання окремих зобов’язань.

Угорщина заявила, що зніме своє вето, коли Україна відновить пошкоджений Москвою трубопровід, який постачає в країну російське паливо — позиція, яку багато чиновників пов’язують з виборчою кампанією прем’єр-міністра Віктора Орбана проти України.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт