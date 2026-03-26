Недофинансирование армии и нехватка дронов - Зеленский рассказал, чем блокирование займа ЕС угрожает Украине

Если Евросоюз не сможет в ближайшее время разблокировать уже согласованный для Украины заем, украинская армия столкнется с недофинансированием. В частности, это будет касаться производства дальнобойных дронов, дронов-перехватчиков, а также систем противовоздушной обороны, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde, передает УНН.

Украинский лидер заявил, что предоставление Украине займа - позиция, которую в конце 2025 года согласовали все лидеры Европейского Союза. Он выразил надежду, что этот формат финансирования удастся разблокировать.

По словам Зеленского, если ЕС не сможет этого сделать, Украина рассчитывает на альтернативное решение, которое позволит получить необходимые средства.

Кроме того, Зеленский отметил, что часть этих денег Украина направит на закупку европейских систем ПВО и американских ракет PAC-3.

Глава государства подчеркнул, что задержка с таким решением будет представлять риск не только для Украины, но и для всей европейской безопасности.

В то же время президент Украины выразил убеждение, что критического развития событий удастся избежать, а европейские партнеры смогут урегулировать этот вопрос.

ЕС должен предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро, значительная часть которых должна пойти на обеспечение жизнеспособности ВСУ. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приложил усилия для того, чтобы заблокировать эту помощь.