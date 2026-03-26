Недофинансирование армии и нехватка дронов - Зеленский рассказал, чем блокирование займа ЕС угрожает Украине

Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
25 марта, 18:28 • 20476 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 45864 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 75126 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 81339 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 60859 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 62650 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 77173 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 62718 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 57856 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
Популярные новости
Швеция станет соучредителем спецтрибунала для наказания руководства РФ26 марта, 01:39 • 13261 просмотра
Йельский университет: «Газпром» и «Роснефть» финансировали депортацию тысяч украинских детей в РФ26 марта, 02:14 • 17742 просмотра
Массированная атака дронов на москву и НПЗ под санкт-петербургом: первые подробности26 марта, 02:57 • 10550 просмотра
Отказалась от роли в Netflix - Екатерина Билык объяснила принципиальную позицию26 марта, 03:30 • 4518 просмотра
"Мир в Европе требует справедливости": в МИД приветствовали присоединение ЕС к учредителям спецтрибунала по агрессии РФ против Украины26 марта, 04:02 • 7514 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 75170 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 81377 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 49584 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 54506 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 55749 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 28768 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 65262 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 41117 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 70251 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 70718 просмотра
Недофинансирование армии и нехватка дронов - Зеленский рассказал, чем блокирование займа ЕС угрожает Украине

Киев • УНН

 • 1306 просмотра

Блокирование кредита на 90 млрд евро угрожает выпуску дальнобойных БПЛА и ПВО. Украина планирует потратить эти средства на ракеты PAC-3 и европейское оружие.

Если Евросоюз не сможет в ближайшее время разблокировать уже согласованный для Украины заем, украинская армия столкнется с недофинансированием. В частности, это будет касаться производства дальнобойных дронов, дронов-перехватчиков, а также систем противовоздушной обороны, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde, передает УНН.

Детали

Украинский лидер заявил, что предоставление Украине займа - позиция, которую в конце 2025 года согласовали все лидеры Европейского Союза. Он выразил надежду, что этот формат финансирования удастся разблокировать.

По словам Зеленского, если ЕС не сможет этого сделать, Украина рассчитывает на альтернативное решение, которое позволит получить необходимые средства.

Кроме того, Зеленский отметил, что часть этих денег Украина направит на закупку европейских систем ПВО и американских ракет PAC-3.

Глава государства подчеркнул, что задержка с таким решением будет представлять риск не только для Украины, но и для всей европейской безопасности.

В то же время президент Украины выразил убеждение, что критического развития событий удастся избежать, а европейские партнеры смогут урегулировать этот вопрос.

ЕС должен предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро, значительная часть которых должна пойти на обеспечение жизнеспособности ВСУ. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приложил усилия для того, чтобы заблокировать эту помощь.

