Недофінансування армії та нестача дронів - Зеленський розповів, чим блокування позики ЄС загрожує України

Київ • УНН

 • 2878 перегляди

Блокування кредиту на 90 млрд євро загрожує випуску далекобійних БПЛА та ППО. Україна планує витратити ці кошти на ракети PAC-3 та європейську зброю.

Недофінансування армії та нестача дронів - Зеленський розповів, чим блокування позики ЄС загрожує України

Якщо Євросоюз не зможе найближчим часом розблокувати вже погоджену для України позику, українська армія зіткнеться з недофінансуванням. Зокрема, це стосуватиметься виробництва далекобійних дронів, дронів-перехоплювачів, а також систем протиповітряної оборони, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Monde, передає УНН.

Деталі

Український лідер заявив, що надання Україні позики - позиція, яку наприкінці 2025 року погодили всі лідери Європейського Союзу. Він  висловив сподівання, що цей формат фінансування вдасться розблокувати

За словами Зеленського, якщо ЄС не зможе цього зробити, Україна розраховує на альтернативне рішення, яке дозволить отримати необхідні кошти.

Окрім того, Зеленський зазначив, що частину цих грошей Україна спрямує на закупівлю європейських систем ППО та американських ракет PAC-3.

Глава держави підкреслив, що затримка з таким рішенням становитиме ризик не лише для України, а й для всієї європейської безпеки.

Водночас президент України висловив переконання, що критичного розвитку подій вдасться уникнути, а європейські партнери зможуть врегулювати це питання.

Нагадаємо

ЄС має надати Україні позику у розмірі 90 млрд євро, значна частина яких має піти на забезпечення життєздатності ЗСУ. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доклав зусиль для того, аби заблокувати цю допомогу.

