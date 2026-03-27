Bloomberg дізналося, на скільки Україні може вистачити коштів на покриття витрат на тлі гальмування допомоги

Україна "ризикує залишитися без грошей на оплату оборони від росії протягом двох місяців", на тлі того, як безліч факторів сходяться, загрожуючи десяткам мільярдів євро допомоги від ключових донорів країни, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

У Києва наразі вистачає коштів лише на покриття витрат до червня, за оцінками як вітчизняних, так і іноземних чиновників, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційну інформацію.

Деталі

Серія нещодавніх невдач, від вето Угорщини на кредит ЄС в 90 мільярдів євро до суперечки щодо останнього пакету допомоги МВФ та нестійкої ініціативи НАТО щодо озброєння, значно зменшила простір для маневру України, пише видання.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив на початку цього місяця, що, якщо міжнародні кошти не надходять, його установа, можливо, буде змушена відновити пряме кредитування Міністерства фінансів у найгіршому випадку. Ці гроші підуть на зарплати військовим та працівникам, а також на фінансування основних послуг.

Така ситуація розгортається у тому час, як росія все більше отримує надприбутки від зростання світових цін на нафту, спричиненого війною в Ірані, зазначає видання. Цей конфлікт також поглинає військові ресурси США та увагу президента Дональда Трампа, відкладаючи на другий план дипломатичні зусилля щодо досягнення мирної угоди в Україні, пише видання.

США практично припинили пряму допомогу Україні з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні минулого року, залишивши Європі оплачувати витрати, сплачуючи зброю та фінансову підтримку Україні.

Нове вливання фінансування ЄС мало розпочатися вже наступного місяця після того, як лідери блоку в грудні домовилися надати кредит на цей та 2027 роки.

Але цей графік був порушений після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що заблокує надання кредиту, доки Україна не відновить транзит російської нафти через свою територію через трубопровід "Дружба", який був пошкоджений в результаті удару російських військ.

Міністерство фінансів у Києві не відповіло на запит про коментар. У середу міністр фінансів Сергій Марченко заявив у Facebook, що очікує виплат від ЄС "найближчим часом".

"Доля кредиту, імовірно, залишатиметься невизначеною принаймні до загальних виборів в Угорщині 12 квітня", зазначає видання. Орбан, найбільш дружній до кремля лідер ЄС, стикається з найсерйознішим викликом за свої 16 років перебування при владі, на тлі того, як його партія "Фідес" значно відстає від свого головного суперника.

Президент України Володимир Зеленський назвав угорську тактику шантажем.

У дописі в Telegram у четвер Президент заявив, що його країна сподівається "на альтернативу, яка дозволить Україні отримати доступ до цих коштів", інакше "армія зіткнеться з недофінансуванням". Він попередив, що брак фінансування вплине на виробництво різних типів безпілотників та закупівлю систем протиповітряної оборони, які є ключовими для підтримки військових зусиль.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила Україну, що ЄС виконає зобов'язання щодо кредиту "так чи інакше".

Поки що жодних ознак цього немає, зауважує видання.

Орбан, пише видання, поставив усю свою кампанію з переобрання на критику України. Навіть якщо його усунуть з посади угорського лідера, його словацький колега, прем'єр-міністр Роберт Фіцо, попередив, що підтримає вето.

"Цей глухий кут, імовірно, ускладнить переговори щодо додаткового фінансування України на суму 30 мільярдів євро, яке ЄС сподівався отримати від інших країн, зокрема від країн "Групи семи", коли міністри фінансів зберуться у Вашингтоні у квітні на зустрічі МВФ", - ідеться у публікації.

Україна, як зазначає видання, також намагається виконати зобов'язання за останньою кредитною програмою МВФ на 8,1 мільярда доларів, схваленою минулого місяця, "на тлі ескалації політичного протистояння між Зеленським та парламентом України". Законодавці ще не ухвалили поправки до податкового законодавства, яких вимагає МВФ, що прокладуть шлях для подальших виплат після того, як 1,5 мільярда доларів було виплачено в межах чотирирічної програми.

"Хоча у них є час до наступного запланованого перегляду в червні, щоб провести реформи, час спливає", пише видання. "Співробітники фонду на чолі з керівником місії Гевіном Греєм зустрілися з українськими законодавцями на початку цього місяця, щоб оцінити здатність парламенту схвалити зміни", повідомили раніше джерела Bloomberg.

"Складне становище України посилює небажання деяких союзників НАТО надавати нове фінансування для програми закупівлі американської зброї, відомої як PURL", вказує видання. Посол України в НАТО Альона Гетьманчук повідомила Bloomberg, що лише невелика кількість країн оплачує основну частину обладнання, і стає важко постійно звертатися до них за допомогою.

Україна, як зазначається, підрахувала, що цього року їй потрібно 15 мільярдів доларів на закупівлю американської зброї.

Загалом, за оцінками фінансових органів, Україні потрібно 52 мільярди доларів іноземної допомоги у 2026 році.

"Якщо нинішня фінансова криза збережеться, Україна може зіткнутися з "фінансовою трагедією" вже у квітні", заявив минулого місяця в одному з інтерв'ю Данило Гетманцев, голова парламентського фінансового комітету.