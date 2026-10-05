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Financial Times
Техника
Золото
ATACMS

Золото подорожало на фоне укрепления доллара - какова цена за унцию

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Спотовая цена золота выросла на 0,6% до $4165,49 за унцию. Инвесторы оценивают госдолг США и перспективы ставки ФРС.

Золото подорожало на фоне укрепления доллара - какова цена за унцию

Цены на золото 5 октября выросли на фоне сохраняющихся опасений по поводу роста государственного долга США и ослабления ожиданий немедленного повышения ставки Федеральной резервной системой, хотя укрепление доллара ограничило рост. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Спотовая цена на золото выросла на 0,6% — до 4165,49 доллара за унцию к 09:01 по Гринвичу (12:01 по киевскому времени). Американские фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на 0,8% — до 4194,60 доллара.

"Мы продолжаем рассматривать рост уровня государственного долга как структурный попутный ветер для желтого металла", — сказал аналитик UBS Джованни Стауново, отметив, что слитки держатся относительно хорошо, несмотря на препятствия, вызванные более высокими процентными ставками и укреплением доллара США.

В августе общий долг США впервые превысил 40 триллионов долларов, что вызвало новые предупреждения о назревающем финансовом кризисе в стране.

Сейчас в центре внимания — протокол сентябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам, который может помочь инвесторам оценить будущую денежно-кредитную политику центрального банка США после того, как центральный банк в прошлом месяце впервые за три года повысил ставку.

ФРС США впервые за три года повысила ставку16.09.26, 21:52 • 4377 просмотров

Ожидания ужесточения политики ФРС в этом месяце резко снизились после того, как рост занятости в США в сентябре замедлился сильнее, чем ожидалось, а данные по занятости вне сельского хозяйства за предыдущие два месяца были значительно пересмотрены в сторону снижения, как показали данные, опубликованные в пятницу.

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Хотя сейчас трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС в октябре всего в 18%, они по-прежнему учитывают 69%-ную вероятность повышения в декабре, согласно данным CME FedWatch Tool.

Тем временем индекс доллара США вырос на 0,22%, что сделало металлы, номинированные в долларах, более дорогими для владельцев других валют.

Цены на нефть упали в понедельник, поскольку рост экспорта нефти с Ближнего Востока и высвобождение запасов нефти странами "Группы семи" увеличили предложение, несколько ослабив опасения по поводу инфляции.

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Золото традиционно считается средством хеджирования инфляции, но, как правило, теряет свою привлекательность по сравнению с доходными активами в условиях высоких процентных ставок.

На геополитическом фронте международно признанное правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, заявило в воскресенье, что начинает масштабную военную кампанию с целью вернуть все территории, контролируемые поддерживаемыми Ираном хуситами.

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Среди других металлов цена на серебро подскочила на 2,2% — до 61,7252 доллара за унцию, платина выросла на 2,1% — до 1733,50 доллара, а палладий прибавил 1,3% — до 1182,50 доллара.

Юлия Шрамко

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