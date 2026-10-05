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Техника

Евро упал до 17-месячного минимума по отношению к доллару - каковы причины

Киев • УНН

 • 1518 просмотра

Евро снизился до $1,1161 на фоне финансовых проблем Франции и опасений распространения кризиса. Доллар укрепился несмотря на слабые данные по занятости в США.

Евро упал до 17-месячного минимума по отношению к доллару - каковы причины

Евро снизился до самого низкого уровня с мая 2025 года на фоне финансовых проблем Франции, тогда как доллар укрепился несмотря на слабые данные по занятости в США. Об этом сообщает издание Reuters 5 октября, передает УНН.

Детали

В понедельник евро резко упал до 17-месячного минимума на фоне того, что фискальные опасения во Франции на фоне резкого обвала рынка облигаций усилили опасения по поводу распространения кризиса в регионе, что помогло доллару укрепиться несмотря на слабые данные по занятости в США, которые снизили ожидания повышения ставок в ближайшей перспективе, пишет издание.

Евро упал до $1,1161 на азиатских торгах, что является самым низким уровнем с мая 2025 года, после четырех недель падения подряд, усугубленного уровнем долга Франции и опасениями по поводу политического тупика накануне выборов в следующем году, отмечает издание.

Согласно имеющейся информации, единая валюта в последний раз снизилась на 0,68% до $1,1176, ослабнув на 0,5% по отношению к швейцарскому франку и снизившись на 0,39% по отношению к фунту стерлингов.

"Беспорядки на рынке облигаций и слабость евро вызвали опасения, что проблемы Франции могут распространиться на еврозону, подобно долговому кризису более десяти лет назад, и вынудить Европейский центральный банк помочь укрепить французский долг. Некоторые аналитики, однако, заявили, что еще слишком рано судить о том, возрастает ли риск заражения", – пишет издание.

В то же время руководитель отдела инвестиционной стратегии и исследований Азиатско-Тихоокеанского региона компании State Street Investment Management Нинхуэй Лю заявил, что "фискальное положение Франции становится все более нестабильным, тогда как рынок реагирует лишь с прошлой недели".

"Сейчас, я думаю, это скорее история одной страны, чем кризис евро", – добавил он.

Напомним

НБУ установил на 5 октября курс доллара на уровне 44,9857 грн, а евро - 50,5333 грн. 

Алла Киосак

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