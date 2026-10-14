Украине необходимо привлечь еще более $32,6 млрд внешнего финансирования на 2027 год — Корецкий

Украине необходимо дополнительно привлечь еще более $32,6 млрд внешнего финансирования на 2027 год. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время разговора с представителями Всемирного банка, МВФ, ЕС и стран G7, передает УНН.

На 2027 год она (потребность во внешнем финансировании — ред.) превышает $52 млрд. Почти $20 млрд уже четко определены в рамках договоренностей с ЕС, МВФ и Японией, еще более $32,6 млрд (€30 млрд) нам необходимо привлечь. От этих средств зависят обороноспособность страны, выплата пенсий, поддержка работы больниц и бизнеса — сообщил Корецкий.

По его словам, в следующем году только бюджетные расходы на оборону и безопасность составят почти 44% ВВП, и нам понадобятся дополнительные ресурсы на оборону. Внебюджетная потребность Сил обороны оценивается на уровне $45 млрд (€40 млрд).

Корецкий подчеркнул, что Украина продолжает работать над выполнением своей части работы. На этой неделе Правительство со своей стороны должно утвердить все необходимые решения для продолжения финансирования, а Парламент рассмотреть законопроекты, предусмотренные программами поддержки МВФ, Всемирного банка и ЕС.

Выступил на министерском круглом столе в рамках ежегодных собраний МВФ и Всемирного банка по видеосвязи из Киева после очередного массированного удара по энергетике. Россия систематически атакует критическую инфраструктуру, бизнес, производства, гражданские объекты. Из-за разрушения и остановки работы предприятий к концу года налоговые поступления будут примерно на $1,5 млрд меньше прогноза. Поблагодарил партнеров за определенные источники покрытия наших потребностей на 2026 год, отдельно ЕС — за Ukraine Support Loan объемом €90 млрд на 2026–2027 годы — резюмировал Корецкий.

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