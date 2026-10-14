Україні потрібно залучити ще понад $32,6 млрд зовнішнього фінансування на 2027 рік - Корецький

Україні потрібно додатково залучити ще понад $32,6 млрд зовнішнього фінансування на 2027 рік. Про це заявив прем'єр Сергій Корецький під час розмови з представниками Світового банку, МВФ, ЄС та країн G7, передає УНН.

На 2027 рік вона (потреба зовнішнього фінансування - ред.) перевищує $52 млрд. Майже $20 млрд уже чітко визначено в межах домовленостей з ЄС, МВФ та Японією, ще понад $32,6 млрд (€30 млрд) нам потрібно залучити. Від цих коштів залежить обороноздатність країни, виплата пенсій, підтримка роботи лікарень і бізнесу - повідомив Корецький.

За його словами, наступного року лише бюджетні видатки на оборону та безпеку становитимуть майже 44% ВВП, і нам знадобляться додаткові ресурси на оборону. Позабюджетна потреба для Сил оборони оцінюється на рівні $45 млрд (€40 млрд).

Корецький наголосив, що Україна продовжує працювати над виконанням своєї частини роботи. Цього тижня Уряд зі свого боку має затвердити всі необхідні рішення для продовження фінансування, а Парламент розглянути законопроєкти, передбачені програмами підтримки МВФ, Світового банку та ЄС.

Виступив на міністерському круглому столі в рамках щорічних зборів МВФ і Світового банку по відеозв’язку з Києва після чергового масованого удару по енергетиці. Росія систематично атакує критичну інфраструктуру, бізнес, виробництва, цивільні об’єкти. Через руйнування і зупинку роботи підприємств до кінця року податкові надходження будуть приблизно на $1,5 млрд меншими за прогноз. Подякував партнерам за визначені джерела покриття наших потреб на 2026 рік, окремо ЄС за Ukraine Support Loan обсягом €90 млрд на 2026–2027 роки - резюмував Корецький.

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