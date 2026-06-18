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Зеленский встретился с премьером Словакии Фицо и пригласил его в Украину

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Президент Зеленский встретился с премьером Словакии Фицо в Брюсселе и обсудил мирные усилия и евроинтеграцию. Зеленский поблагодарил Словакию за поддержку и пригласил Фицо посетить Украину.

Зеленский встретился с премьером Словакии Фицо и пригласил его в Украину

В Брюсселе Президент Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо и пригласил его в Украину, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства рассказал о дипломатических усилиях для достижения мира. Президент и Премьер-министр обсудили результаты саммита Группы семи, который состоялся в Эвиане.

Зеленский поблагодарил Словакию за поддержку европейской интеграции Украины и открытие первого переговорного кластера. Наша страна готова к открытию остальных кластеров и рассчитывает на прогресс в ближайшее время.

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Лидеры отметили важность гуманитарной помощи Украине со стороны Словакии, в частности поставки медицинского оборудования для одной из больниц Винницкой области.

Особое внимание – взаимовыгодному сотрудничеству в энергетической сфере, в частности развитию приграничной инфраструктуры. 

Лидеры также обсудили проведение очередного раунда межправительственных украинско-словацких консультаций. Зеленский пригласил Фицо приехать в Украину с визитом.

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Антонина Туманова

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