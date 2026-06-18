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Лидеры G7 единодушны в усилении давления на Россию для завершения войны - Зеленский

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

Президент Зеленский заявил о единодушии лидеров G7 в усилении давления на Россию. Цель — принудить Кремль к переговорам о завершении войны.

Лидеры G7 единодушны в усилении давления на Россию для завершения войны - Зеленский

Лидеры стран "Группы семи" продемонстрировали единую позицию относительно необходимости усиления давления на Россию и принуждения Кремля к переговорам о завершении войны. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил перед началом заседания Европейского совета, передает УНН.

По словам главы государства, во время саммита G7 союзники согласовали дальнейшие шаги в отношении России.

"У нас было единодушие во время G7 относительно того, как быть сильнее и как подтолкнуть Путина к диалогу, к прекращению огня, к завершению этой войны", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что вопросы дальнейшего давления на Россию и достижения справедливого мира останутся среди главных тем переговоров с европейскими лидерами.

"Я думаю, что все эти темы мы сегодня обсудим", – подвел итог он.

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Антонина Туманова

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Владимир Зеленский