Лидеры G7 единодушны в усилении давления на Россию для завершения войны - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о единодушии лидеров G7 в усилении давления на Россию. Цель — принудить Кремль к переговорам о завершении войны.
Лидеры стран "Группы семи" продемонстрировали единую позицию относительно необходимости усиления давления на Россию и принуждения Кремля к переговорам о завершении войны. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил перед началом заседания Европейского совета, передает УНН.
По словам главы государства, во время саммита G7 союзники согласовали дальнейшие шаги в отношении России.
"У нас было единодушие во время G7 относительно того, как быть сильнее и как подтолкнуть Путина к диалогу, к прекращению огня, к завершению этой войны", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что вопросы дальнейшего давления на Россию и достижения справедливого мира останутся среди главных тем переговоров с европейскими лидерами.
"Я думаю, что все эти темы мы сегодня обсудим", – подвел итог он.
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