Украина и Германия подписали соглашение, открывающее путь к совместной разработке новой системы ПВО
Киев • УНН
Министры подписали соглашение о совместной разработке системы ПВО для поражения баллистических целей. Семь немецких предприятий уже заинтересованы в этом сотрудничестве.
Министры обороны Германии и Украины подписали соглашение, которое открывает путь к совместной разработке новой системы противовоздушной обороны для сбивания баллистических ракет. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает УНН.
Сегодня Михаил (Федоров - ред.) и я подписали соглашение, которое открывает путь к совместной разработке новой системы противовоздушной обороны для противодействия баллистическим ракетам
Он отметил, что уже семь немецких предприятий заинтересованы в сотрудничестве.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об острой потребности Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасах.
Напомним
Украина также выступила инициатором создания панъевропейского антибаллистического щита – Freyja. Основой этой системы противовоздушной защиты является украинская ракета-перехватчик баллистики FP-7.x, созданная украинским производителем Fire Point. Ее называют аналогом американской системы Patriot PAC-3. Однако украинские ракеты значительно дешевле – ожидается, что их цена составит около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую.
FP-7.x во время недавнего испытания достигла высоты полета в 25 километров, что сопоставимо с показателями комплекса Patriot.
16 июня немецкий производитель радарных комплексов Hensoldt присоединился к проекту по созданию панъевропейского антибаллистического щита Freyja.
По информации из открытых источников, в Freyja, кроме немецких радаров дальнего обнаружения, войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.
Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии со STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.