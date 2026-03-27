Сибига встретился с Рубио - говорили о реалистичных шагах для мира и давлении на рф и Иран
Киев • УНН
Главы внешнеполитических ведомств обсудили реалистичные шаги для мира и сотрудничество москвы с Тегераном. США остаются ключевым партнером Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио на полях министерской встречи "Группы семи" под Парижем, пишет УНН.
Я был рад пообщаться с государственным секретарем США Марком Рубио на полях министерской встречи G7 во Франции. Роль США в продвижении мирных усилий остается критически важной. Предложения Украины реалистичны и осуществимы. Давление на россию является ключевым для того, чтобы заставить москву прекратить войну
По словам министра, стороны также говорили о событиях на Ближнем Востоке.
Позиция Украины заключается в том, что режимы в москве и Тегеране сотрудничают, чтобы продолжить войну. И оба должны испытать консолидированное давление
Он подчеркнул, что "практическая помощь Украины государствам Залива в защите от иранского террора продемонстрировала нашу роль как партнера по безопасности и контрибьютора".
"Вопрос противодействия российской агрессии против Украины должен оставаться среди приоритетов международной повестки дня", - отметил Сибига.
