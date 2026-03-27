Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Сибига встретился с Рубио - говорили о реалистичных шагах для мира и давлении на рф и Иран

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Главы внешнеполитических ведомств обсудили реалистичные шаги для мира и сотрудничество москвы с Тегераном. США остаются ключевым партнером Украины.

Сибига встретился с Рубио - говорили о реалистичных шагах для мира и давлении на рф и Иран

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марком Рубио на полях министерской встречи "Группы семи" под Парижем, пишет УНН.

Я был рад пообщаться с государственным секретарем США Марком Рубио на полях министерской встречи G7 во Франции. Роль США в продвижении мирных усилий остается критически важной. Предложения Украины реалистичны и осуществимы. Давление на россию является ключевым для того, чтобы заставить москву прекратить войну

- написал Сибига в X.

По словам министра, стороны также говорили о событиях на Ближнем Востоке.

Позиция Украины заключается в том, что режимы в москве и Тегеране сотрудничают, чтобы продолжить войну. И оба должны испытать консолидированное давление

- подчеркнул глава МИД.

Он подчеркнул, что "практическая помощь Украины государствам Залива в защите от иранского террора продемонстрировала нашу роль как партнера по безопасности и контрибьютора".

"Вопрос противодействия российской агрессии против Украины должен оставаться среди приоритетов международной повестки дня", - отметил Сибига.

Военная поддержка Украины будет сохраняться, несмотря на войну на Ближнем Востоке, Европа мобилизована - глава МИД Франции

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Андрей Сибига
Марко Рубио
G7
Тегеран
Париж
Франция
Соединённые Штаты
Украина