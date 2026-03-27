Военная поддержка Украины будет сохраняться, несмотря на войну на Ближнем Востоке, Европа мобилизована - глава МИД Франции

Несмотря на мобилизацию военных возможностей США и союзников для войны на Ближнем Востоке, военная поддержка Украины сохраняется. Об этом заявил министр иностранных дел председательствующей в G7 Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции по итогам первого дня министерской встречи "Группы семи" под Парижем, пишет УНН.

Что касается военной поддержки Украины, то она будет продолжаться. Европейские страны мобилизованы. Уже более четырех лет нам неоднократно говорят, что это катастрофа, потому что поставки отсюда и оттуда иссякнут... В результате, после самой суровой зимы в своей новейшей истории, Украина снова отвоевывает позиции у россии - сказал Барро, отвечая на вопрос относительно публикации, что Пентагон может рассматривать возможность перенаправления оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.

При этом он констатировал, что "происходит определенная форма мобилизации американских военных возможностей в войне, которая сейчас разворачивается в регионе Персидского залива". И добавил, что "происходит мобилизация военных возможностей, в частности таких стран, как Франция, которая не участвует в этих военных операциях, но развернула свои возможности для защиты своих союзников, граждан и активов".

В то же время Барро упомянул о присутствии Президента Украины Владимира Зеленского в Персидском заливе, "чтобы предложить поддержку странам Персидского залива, которые сейчас подвергаются атакам Ирана, благодаря уникальному опыту, приобретенному в Украине".

"Это демонстрирует важность, а точнее, гениальность Украины, которая разработала действительно новую отрасль для защиты от россии. Это также подчеркивает важность для европейских стран, Германии, Франции и их партнеров налаживания все более тесного сотрудничества с нашими украинскими партнерами, не только для поддержки их в борьбе с российским захватчиком, но и для обеспечения обороны европейского континента", - подчеркнул он.

