Военная поддержка Украины будет сохраняться, несмотря на войну на Ближнем Востоке, Европа мобилизована - глава МИД Франции

05:31 • 10692 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать все
27 марта, 00:33 • 26880 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подряд
26 марта, 18:28 • 37050 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на Пасху
26 марта, 18:12 • 35903 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
26 марта, 17:53 • 30861 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
26 марта, 15:16 • 57474 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
26 марта, 14:41 • 37553 просмотра
Как выбрать безопасную стоматологию для лечения ребенка под седацией – советы эксперта
26 марта, 12:59 • 26627 просмотра
Как война на Ближнем Востоке наполняет бюджет кремля
26 марта, 09:53 • 32548 просмотра
Пентагон рассматривает возможность перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток - WP
25 марта, 18:28 • 47465 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Популярные новости
Украина хочет заключить с Саудовской Аравией соглашение о безопасности неба – СМИ27 марта, 00:58 • 19548 просмотра
Ленинградскую область третью ночь подряд атакуют дроны, в районе портов раздавались взрывыPhotoVideo27 марта, 01:20 • 8612 просмотра
В результате удара по Харькову пострадали 6 человек01:54 • 12516 просмотра
Безупречный украинский — участницы Евровидения-2026 исполнили «Дикие танцы» Русланы03:09 • 18358 просмотра
Евгений Кот признался в панических атаках и алкогольной зависимости04:23 • 10331 просмотра
публикации
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 57467 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля26 марта, 14:49 • 63154 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить26 марта, 13:18 • 45816 просмотра
Клиника Odrex теряет доверие пациентов и деньги, пока медицинский рынок растет26 марта, 12:14 • 52204 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 72666 просмотра
УНН Lite
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 21044 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 72666 просмотра
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 46805 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 82699 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 57508 просмотра
Военная поддержка Украины будет сохраняться, несмотря на войну на Ближнем Востоке, Европа мобилизована - глава МИД Франции

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о продолжении военной поддержки Украины. Европейские страны остаются мобилизованными, несмотря на другие конфликты.

Несмотря на мобилизацию военных возможностей США и союзников для войны на Ближнем Востоке, военная поддержка Украины сохраняется. Об этом заявил министр иностранных дел председательствующей в G7 Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции по итогам первого дня министерской встречи "Группы семи" под Парижем, пишет УНН.

Что касается военной поддержки Украины, то она будет продолжаться. Европейские страны мобилизованы. Уже более четырех лет нам неоднократно говорят, что это катастрофа, потому что поставки отсюда и оттуда иссякнут... В результате, после самой суровой зимы в своей новейшей истории, Украина снова отвоевывает позиции у россии

- сказал Барро, отвечая на вопрос относительно публикации, что Пентагон может рассматривать возможность перенаправления оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.

При этом он констатировал, что "происходит определенная форма мобилизации американских военных возможностей в войне, которая сейчас разворачивается в регионе Персидского залива". И добавил, что "происходит мобилизация военных возможностей, в частности таких стран, как Франция, которая не участвует в этих военных операциях, но развернула свои возможности для защиты своих союзников, граждан и активов".

Рютте не стал комментировать возможное перенаправление США вооружения из Украины на Ближний Восток - поступления продолжаются26.03.26, 17:10 • 5288 просмотров

В то же время Барро упомянул о присутствии Президента Украины Владимира Зеленского в Персидском заливе, "чтобы предложить поддержку странам Персидского залива, которые сейчас подвергаются атакам Ирана, благодаря уникальному опыту, приобретенному в Украине".

"Это демонстрирует важность, а точнее, гениальность Украины, которая разработала действительно новую отрасль для защиты от россии. Это также подчеркивает важность для европейских стран, Германии, Франции и их партнеров налаживания все более тесного сотрудничества с нашими украинскими партнерами, не только для поддержки их в борьбе с российским захватчиком, но и для обеспечения обороны европейского континента", - подчеркнул он.

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, ожидаются важные встречи26.03.26, 17:24 • 5090 просмотров

Юлия Шрамко

