Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, ожидаются важные встречи
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где запланированы важные встречи, передает УНН.
Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности
Добавим
Ранее сегодня Зеленский сообщал, что Украина предложила странам Ближнего Востока и Залива долгосрочное сотрудничество ради защиты их неба.
По словам Президента, "у них есть значительные финансовые ресурсы и опыт борьбы с баллистикой, но им нужен наш опыт противодействия дронам. Речь идет обо всех типах дронов: "шахеды", которые сильно разрушают инфраструктуру, и FPV-дроны, которые сейчас используются для точечных ударов по военным базам и технике в регионе".
Зеленский добавил, что команды уже подготовили первые соглашения.