Зеленський прибув до Саудівської Аравії, очікуються важливі зустрічі
Київ • УНН
Президент України прибув до Саудівської Аравії. Він анонсував проведення важливих зустрічей.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де заплановані важливі зустрічі, передає УНН.
Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки
Раніше сьогодні Зеленський повідомляв, що Україна запропонувала країнам Близького Сходу та Затоки довгострокову співпрацю заради захисту їхнього неба.
За словами Президента, "у них є значні фінансові ресурси та досвід боротьби з балістикою, але їм потрібен наш досвід протидії дронам. Ідеться про всі типи дронів: "шахеди", які сильно руйнують інфраструктуру, та FPV-дрони, які зараз використовуються для точкових ударів по військових базах і техніці в регіоні".
Зеленський додав, що команди вже підготували перші угоди.