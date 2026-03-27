$43.880.0150.610.24
ukenru
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.6м/с
61%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Музикант
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Франція
Польща
Реклама
Актуальне
Техніка
Фільм
Fox News
Шахед-136
Brent

Військова підтримка України зберігатиметься попри війну на Близькому Сході, Європа мобілізована - голова МЗС Франції

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив про продовження військової підтримки України. Європейські країни залишаються мобілізованими попри інші конфлікти.

Військова підтримка України зберігатиметься попри війну на Близькому Сході, Європа мобілізована - голова МЗС Франції

Попри мобілізацію військових спроможностей США та союзників для війни на Близькому Сході, військова підтримка України зберігається. Про це заявив міністр закордонних справ головуючої у G7 Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції за підсумками першого дня міністерської зустрічі "Групи семи" під Парижем, пише УНН.

Що стосується військової підтримки України, то вона продовжуватиметься. Європейські країни мобілізовані. Уже понад чотири роки нам неодноразово кажуть, що це катастрофа, бо постачання звідси та звідти вичерпаються... У результаті, після найсуворішої зими у своїй новітній історії, Україна знову відвойовує позиції у росії

- сказав Барро, відповідаючи на запитання щодо публікації, що Пентагон може розглядати можливість перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід.

При цьому він констатував, що "відбувається певна форма мобілізації американських військових спроможностей у війні, яка зараз розгортається в регіоні Перської затоки". І додав, що "відбувається мобілізація військових спроможностей, зокрема таких країн, як Франція, яка не бере участі в цих військових операціях, але розгорнула свої спроможності для захисту своїх союзників, громадян та активів".

Водночас Барро згадав про присутність Президента України Володимира Зеленського в Перській затоці, "щоб запропонувати підтримку країнам Перської затоки, які зараз зазнають атак Ірану, завдяки унікальному досвіду, набутому в Україні".

"Це демонструє важливість, а точніше, геніальність України, яка розробила справді нову галузь для захисту від росії. Це також підкреслює важливість для європейських країн, Німеччини, Франції та їхніх партнерів налагодження дедалі тіснішої співпраці з нашими українськими партнерами, не лише для підтримки їх у боротьбі з російським загарбником, але й для забезпечення оборони європейського континенту", - підкреслив він.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Мобілізація
Війна в Україні
Париж
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна