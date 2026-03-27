Військова підтримка України зберігатиметься попри війну на Близькому Сході, Європа мобілізована - голова МЗС Франції

Попри мобілізацію військових спроможностей США та союзників для війни на Близькому Сході, військова підтримка України зберігається. Про це заявив міністр закордонних справ головуючої у G7 Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції за підсумками першого дня міністерської зустрічі "Групи семи" під Парижем, пише УНН.

Що стосується військової підтримки України, то вона продовжуватиметься. Європейські країни мобілізовані. Уже понад чотири роки нам неодноразово кажуть, що це катастрофа, бо постачання звідси та звідти вичерпаються... У результаті, після найсуворішої зими у своїй новітній історії, Україна знову відвойовує позиції у росії - сказав Барро, відповідаючи на запитання щодо публікації, що Пентагон може розглядати можливість перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід.

При цьому він констатував, що "відбувається певна форма мобілізації американських військових спроможностей у війні, яка зараз розгортається в регіоні Перської затоки". І додав, що "відбувається мобілізація військових спроможностей, зокрема таких країн, як Франція, яка не бере участі в цих військових операціях, але розгорнула свої спроможності для захисту своїх союзників, громадян та активів".

Водночас Барро згадав про присутність Президента України Володимира Зеленського в Перській затоці, "щоб запропонувати підтримку країнам Перської затоки, які зараз зазнають атак Ірану, завдяки унікальному досвіду, набутому в Україні".

"Це демонструє важливість, а точніше, геніальність України, яка розробила справді нову галузь для захисту від росії. Це також підкреслює важливість для європейських країн, Німеччини, Франції та їхніх партнерів налагодження дедалі тіснішої співпраці з нашими українськими партнерами, не лише для підтримки їх у боротьбі з російським загарбником, але й для забезпечення оборони європейського континенту", - підкреслив він.

