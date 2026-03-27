Сибіга зустрівся з Рубіо - говорили про реалістичні кроки для миру і тиск на рф та Іран
Київ • УНН
Голови зовнішньополітичних відомств обговорили реалістичні кроки для миру та співпрацю москви з Тегераном. США залишаються ключовим партнером України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо на полях міністерської зустрічі "Групи семи" під Парижем, пише УНН.
Я був радий поспілкуватися з державним секретарем США Марком Рубіо на полях міністерської зустрічі G7 у Франції. Роль США у просуванні мирних зусиль залишається критично важливою. Пропозиції України є реалістичними та здійсненними. Тиск на росію є ключовим для того, щоб змусити москву припинити війну
Зі слів міністра, сторони також говорили про події на Близькому Сході.
Позиція України полягає в тому, що режими в москві та Тегерані співпрацюють, щоб продовжити війну. І обидва мають зазнати консолідованого тиску
Він наголосив, що "практична допомога України державам Затоки у захисті від іранського терору продемонструвала нашу роль як партнера з безпеки та контрибутора".
"Питання протидії російській агресії проти України має залишатися серед пріоритетів міжнародного порядку денного", - зазначив Сибіга.
