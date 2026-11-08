Главы МИД стран G7 обсудят кибератаки, к которым могут быть причастны пророссийские хакеры
Киев • УНН
Министры иностранных дел G7 в Париже обсудят недавние кибератаки, к которым могут быть причастны пророссийские группировки.
Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7) во время встречи в Париже в понедельник и вторник обсудят недавние кибератаки, которые, предположительно, осуществили пророссийские группировки. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
«Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро принял мое предложение внести этот вопрос в повестку дня, поэтому завтра и послезавтра мы будем его обсуждать», — сказал Таяни во время брифинга в министерстве.
В субботу итальянский министр сообщил, что его персональные данные опубликовали в даркнете хакеры, которых он назвал пророссийскими. По его словам, этот шаг связан с поддержкой Украины со стороны итальянского правительства.
Таяни отметил, что в последние дни случаи «гибридной войны» фиксировались в разных странах Европы, а также в Южной Америке. Страны G7 обсудят возможные совместные инициативы для противодействия таким угрозам.
В то же время Таяни не стал напрямую обвинять российское правительство в причастности к кибератакам.
«Я сказал, что хакеры являются пророссийскими. Я не говорил, что ответственность за это несет российское правительство. Если бы у меня были доказательства причастности российских властей, я бы об этом сказал», — подчеркнул он.
Хакеры обнародовали данные главы МИД Италии из-за поддержки Украины08.11.26, 09:37 • 7660 просмотров