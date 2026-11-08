Глави МЗС країн G7 обговорять кібератаки, до яких можуть бути причетні проросійські хакери

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) під час зустрічі в Парижі в понеділок і вівторок обговорять нещодавні кібератаки, які, за підозрами, здійснили проросійські угруповання. Про це в неділю заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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"Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прийняв мою пропозицію внести це питання до порядку денного, тому завтра і післязавтра ми обговорюватимемо його", — сказав Таяні під час брифінгу в міністерстві.

У суботу італійський міністр повідомив, що його персональні дані оприлюднили в даркнеті хакери, яких він назвав проросійськими. За його словами, цей крок пов’язаний із підтримкою України з боку італійського уряду.

Таяні зазначив, що останніми днями випадки "гібридної війни" фіксувалися в різних країнах Європи, а також у Південній Америці. Країни G7 обговорять можливі спільні ініціативи для протидії таким загрозам.

Водночас Таяні не став безпосередньо звинувачувати російський уряд у причетності до кібератак.

"Я сказав, що хакери є проросійськими. Я не казав, що відповідальність за це несе російський уряд. Якби я мав докази причетності російської влади, то сказав би про це", — наголосив він.

Хакери оприлюднили дані глави МЗС Італії через підтримку України