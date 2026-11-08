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Financial Times

Глави МЗС країн G7 обговорять кібератаки, до яких можуть бути причетні проросійські хакери

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Міністри закордонних справ G7 у Парижі обговорять нещодавні кібератаки, до яких можуть бути причетні проросійські угруповання.

Глави МЗС країн G7 обговорять кібератаки, до яких можуть бути причетні проросійські хакери

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) під час зустрічі в Парижі в понеділок і вівторок обговорять нещодавні кібератаки, які, за підозрами, здійснили проросійські угруповання. Про це в неділю заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прийняв мою пропозицію внести це питання до порядку денного, тому завтра і післязавтра ми обговорюватимемо його", — сказав Таяні під час брифінгу в міністерстві.

У суботу італійський міністр повідомив, що його персональні дані оприлюднили в даркнеті хакери, яких він назвав проросійськими. За його словами, цей крок пов’язаний із підтримкою України з боку італійського уряду.

Таяні зазначив, що останніми днями випадки "гібридної війни" фіксувалися в різних країнах Європи, а також у Південній Америці. Країни G7 обговорять можливі спільні ініціативи для протидії таким загрозам.

Водночас Таяні не став безпосередньо звинувачувати російський уряд у причетності до кібератак.

"Я сказав, що хакери є проросійськими. Я не казав, що відповідальність за це несе російський уряд. Якби я мав докази причетності російської влади, то сказав би про це", — наголосив він.

Хакери оприлюднили дані глави МЗС Італії через підтримку України08.11.26, 09:37 • 7756 переглядiв

Ольга Розгон

СвітТехнології
Кібератака
російська пропаганда
Війна в Україні
Антоніо Таяні
Reuters
G7
Південна Америка
Париж
Франція
Італія
Європа
Україна